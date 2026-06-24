Esthela Damián anuncia proyecto ‘Guerrero del Futuro’; ‘no será una imposición’, asegura

En el marco de la ceremonia de graduación de las juventudes del Tecnológico Nacional de México (TecNM), campus Acapulco, la exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta, informó que “Guerrero del Futuro” no será una imposición, sino un proyecto enriquecido por la sociedad civil y la academia.

“Instalaremos un Consejo Asesor con expertos de la región para que sean los especialistas quienes definan si estos cinco ejes deben enriquecerse. No venimos a improvisar, venimos a dar certidumbre a nuestra tierra”, explicó la exfuncionaria federal.

En entrevista y cuestionada sobre el proceso interno de morena para designar a quien coordinará los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Guerrero, llamó a no caer en simulaciones y esperar los filtros oficiales de la convocatoria que se definirán próximamente.

Desestimó la guerra de encuestas que inunda el estado y afirmó que su estrategia no se basará en la complacencia de los números pagados, sino en el trabajo incansable puerta por puerta.

Fue tajante al exhibir la falta de rigor metodológico de dichas encuestas, refrendando su confianza absoluta a la dirigencia nacional de Morena para seleccionar los mejores perfiles.

“Habrá que esperar que concluya el periodo formal, de ahí se elegirá a tres hombres y tres mujeres mediante una encuesta telefónica previa, para ir, después del Mundial, a la encuesta definitiva casa por casa”, detalló.

Damián Peralta confió en que estará entre las primeras tres mujeres, pero advirtió que la confianza no es buena consejera, “esto se gana momento a momento, picando piedra, tocando suelo y estando con la gente”, indicó.

La exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal subió al presídium como madrina de la Generación 2021-2026 de Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería Bioquímica y Contador Público del TecNM, donde pronunció un discurso que conmovió a los graduados y sus familias.

Al cerrar su mensaje obsequiando a los graduados la lectura del poema “No te salves”, de Mario Benedetti, Damián Peralta dejó en claro a los jóvenes que afuera les van a decir “que no pueden por venir de una escuela pública, pero tienen que brillar y demostrar que de Acapulco salen los mejores”, apuntó.

“Nosotros somos del pueblo, no venimos de cunas pudientes; venimos de familias que se quitan el pan de la boca para que hoy sus hijos terminen una carrera. Sin nuestra familia no somos nadie”, puntualizó.