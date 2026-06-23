Esthela Damián presenta los cinco ejes del Guerrero del Futuro

Esthela Damián asiste al registro de aspirantes a la coordinación estatal en defensa de la transformación y soberanía nacional de Guerrero.

Con la frente en alto, con la conciencia tranquila y con el corazón lleno de esperanza, así llegó la exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta, al registro como aspirante a coordinar los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Guerrero, en el World Trade Center de la Ciudad de México, donde presentó los cinco ejes del Guerrero del Futuro y así continuar con la transformación en el estado.

En el discurso que se transmitió a través de redes sociales de MORENA, afirmó que no llegó sola sino acompañada de miles de mujeres y hombres que durante años han luchado por la transformación del estado de Guerrero.

“Llegué acompañada por la militancia de Morena que ha recorrido calles, colonias, comunidades y montañas para defender este movimiento. Nací en Chilpancingo de los Bravo hace 53 años, soy hija de esta tierra. En Guerrero crecí, estudié, aprendí los valores que me han acompañado toda mi vida. Y aquí comenzó también mi formación política”, indicó.

Recordó que tenía apenas 13 años cuando acompañaba a su padre en Almolonga y sus comunidades a reuniones con campesinos, donde lo veía escuchar sus preocupaciones, sus necesidades y sus sueños.

“Yo observaba cómo las familias trabajaban de sol a sol y cómo muchas veces el esfuerzo no era suficiente para salir adelante. Ahí entendí algo que nunca olvidé: la política tiene sentido cuando sirve a la gente, cuando se escucha y transforma vidas. Desde entonces empecé a imaginar el Guerrero que quería para el futuro. Un Guerrero con bienestar, donde las y los jóvenes pudieran construir un proyecto de vida, donde las mujeres encontraran respaldo para desarrollar todo su potencial, donde el campo, el turismo, la cultura y el trabajo de nuestra gente fueran motores de prosperidad. Ese sueño me ha acompañado toda la vida”, remarcó.

Dijo haber dedicado más de cuarenta años de su vida a las causas de la izquierda mexicana, cuando miles de mexicanas y mexicanos luchaban por abrir espacios democráticos para nuestro país.

“Acompañé el movimiento que encabezó Andrés Manuel López Obrador y que hizo posible la transformación más profunda de la vida pública nacional en las últimas décadas. He reflexionado muchas veces sobre las decisiones que he tomado a lo largo de mi vida y siempre llego a la misma conclusión: prefiero mirar a mis hijos a los ojos, mirar de frente a mi pueblo, que traicionar mis principios o renunciar a mis convicciones”, apuntó.

Agregó que por eso siempre estuvo al lado del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de la Presidenta Claudia Sheinbaum, “porque para mí ninguna candidatura, ningún cargo y ninguna posición valen más que mi dignidad, mis valores y la causa en la que uno cree. Y esa convicción es la que me ha acompañado toda mi vida”.

Tras enfatizar que ha trabajado muchos años junto a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, remarcó que ha tenido el privilegio de verla desarrollarse como política y como jefa de estado, tomar decisiones, enfrentar desafíos y de confirmar algo que siempre ha creído:

“Que los problemas más complejos sólo pueden resolverse estando cerca del pueblo, que la transformación se construye desde el territorio y que atender las causas siempre será más efectivo que administrar las consecuencias. Por eso me siento profundamente orgullosa de formar parte de este movimiento, porque Morena no es solamente un partido, es una causa, una esperanza colectiva, el instrumento que millones de mexicanas y mexicanos construyeron para transformar el país”, abundó.

Damián Peralta también habló del granito de arena que aportó para lograr el triunfo del 2024, donde por fin los mexicanos logramos tener a una primera comandanta suprema de este país, “mi pueblo, mi tierra, mi gente, siempre estuvieron en mi corazón, en mis decisiones, en mis sueños, y en el anhelo de aportar a nuestro querido Guerrero”, expuso.

Asimismo, presentó los cinco ejes del Guerrero del Futuro, que no son los únicos, pero que pueden ser una alternativa para continuar con la transformación en el estado que comenzó con la gobernadora Evelyn Salgado.

Primer eje: Continuar disminuyendo la inseguridad

Para ello, hay que seguir la estrategia del Gobierno de México que ha dado grandes resultados.

Segundo eje: La economía

El Turismo

Guerrero cuenta con una ubicación estratégica en el Pacífico, puertos, riqueza natural, y una excelente vocación turística. Hay que buscar que el estado, puertos y entre ellos resaltó Acapulco, y la joya de México que es Taxco, sean de las principales ciudades visitadas en nuestro país

La Agricultura

Guerrero es líder en la producción de mango, coco, café, cacao, ajonjolí, melón y muchos otros productos que nacen del esfuerzo de la gente. Pero el siguiente paso, el Guerrero del futuro, es darles mayor valor agregado, que no solamente se produzcan materias primas sino que impulsemos agroindustrias que generen empleos bien pagados para nuestras familias.

Tercer eje: Nuevos mercados internacionales

Que inviertan en el estado, pero donde se puedan vender artesanías, minería, pesca, lograr abrir puertos de altura, en aquellos lugares donde no se afecte la naturaleza.

Cuarto eje: Los Jóvenes

Los que estudian, concluyen sus estudios y buscan una oportunidad para incorporarse al mercado laboral. Y también aquellos que han crecido en contextos marcados por la violencia.

A todas y todos debemos recibirlos, acompañarlos y abrirles caminos, porque la juventud será la gran palanca de desarrollo que permita a Guerrero dar un salto histórico hacia un futuro de bienestar, prosperidad y paz.

Quinto eje: Las mujeres

A) Queremos un Guerrero del futuro, que impulse el empoderamiento académico económico de las mujeres.

B) Mujeres que tengan una vida libre de violencia.

C) Madres adolescentes, brindarles una atención integral, desde la prevención de embarazos no deseados, hasta abogados que las acompañen, en sus denuncias, si es consecuencia de un delito. Su educación y la de sus hijos.

“Hoy invito a las y los guerrerenses que me acompañan, que el Guerrero de la esperanza y el futuro, inicia con un sueño, y se construye momento a momento, teniendo clara nuestra meta y trabajando, en un proyecto, yo les digo, súbanse a este barco, porque nos espera el mejor puerto”, concluyó.