Sheinbaum se ‘pone el sombrero’: Niega que Michoacán vete candidaturas independientes

¿La presidenta Claudia Sheinbaum apoya al Movimiento del Sombrero? La mandataria expresó su postura en contra de que el Congreso de Michoacán vete las candidaturas independientes.

De esta forma negó que se ‘cierre la puerta’ a dichos movimientos ante la polémica aprobación de una Ley que limitaría al grupo encabezado por Grecia Quiroz.

“Que las candidaturas independientes sigan los mismos requisitos que los partidos políticos, es decir, por ejemplo, que un nuevo partido político no pueda aliarse en su primera ocasión de participación con otros partidos. Esto es lo que me informaron”, comentó la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’.

Sheinbaum descartó que sea un intento por frenar las candidaturas independientes y señaló que con la propuesta se busca el cumplimiento de los mismos requisitos que con los partidos políticos.

¿Qué sabemos de las restricciones contra el Movimiento del Sombrero en Michoacán?

A finales de mayo, el Congreso de Michoacán aprobó una reforma al Código Electoral del estado para vetar candidaturas de deudores alimentarios, sentenciados por violencia de género o blindar casillas frente a las amenazas del crimen organizado.

Sin embargo, como parte de dichas modificaciones también se incluyó un veto a quienes se agrupen, coordinen, compartan lemas y símbolos de manera independiente.

Específicamente son dichas características las que integran al llamado Movimiento del Sombrero fundado por Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan quien fue asesinado.

Manzo fue el primer alcalde independiente en llegar al poder en Uruapan con el respaldo de dicho movimiento cuyo liderazgo fue heredado por su viuda, Grecia Quiroz.

Así reaccionó el Movimiento del Sombrero en Michoacán por veto en el Congreso

Durante aquella sesión, integrantes del Movimiento del Sombrero se manifestaron dentro y fuera del Palacio Legislativo para exigir la eliminación de disposiciones para impedir que candidaturas independientes compartan símbolos, colores, organización política o estrategias conjuntas de promoción.

La protesta derivó en momentos de tensión dentro del recinto. Desde la zona destinada a invitados, Grecia Quiroz y simpatizantes increparon a legisladores que respaldaron la reforma, mientras que en el exterior decenas de manifestantes lanzaron consignas como “independiente” y “Carlos Manzo vive”.

Tras la aprobación del dictamen, Quiroz anunció que acudiría a tribunales para combatir la reforma y acusó a los partidos políticos de legislar para proteger sus propios intereses.

La confrontación escaló todavía más cuando el presidente del Congreso de Michoacán, Baltazar Gaona, anunció que impedirá el ingreso de Grecia Quiroz y varios funcionarios del ayuntamiento de Uruapan al Palacio Legislativo, al responsabilizarlos de los daños ocasionados durante aquellas protestas.

*Con información de Quadratín