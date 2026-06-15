La ‘venganza’ del CJNG: Ataca a tres militares en Chinicuila, Michoacán en represalia a operativos

En Chinicuila, Michoacán, presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) detonaron un artefacto explosivo en contra de elementos del Ejército Mexicano, dejando tres heridos.

Los militares reportados como graves, reciben atención médica especializada.

Así fue el ataque del CJNG en Chinicuila

El convoy transitaba sobre una brecha en la comunidad El Aguacate, cuando fue sorprendido por una fuerte explosión.

Trascendió que las víctimas pertenecen a grupo de élite militar denominado “Los Murciélagos”.

Los tres uniformados heridos fueron trasladarlos vía área a Apatzingán, luego del ataque del CJNG, y fueron identificados Kevin, Ernesto y Anselmo.

Las primeras indagatorias, dicen que los militares fueron atacados en represalia porque desmantelaron parte de la estructura del CJNG en Chinicuila.

El último reporte, remarca que los elementos buscan a los agresores por aire y tierra para llevarlos ante los tribunales.

Michoacán reforzará a policías que combatan al narco

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que adquirirá mil fusiles automáticos para reforzar equipamiento policial estatal.

El mandatario estatal declaró que las armas de alto poder reforzarán la capacidad de fuego de los uniformados.

Días después de que se registró una emboscada que dejó cinco policías muertos, el gobernador hizo el anuncio de la adquisición de las armas.

Sobre la masacre, registrada en el municipio de Nahuatzen, Alfredo Ramírez manifestó que un policía permanece aún en terapia intensiva.

Desde Casa Michoacán, el mandatario estatal dijo que se activaron los seguros de vida y se pagaron los gastos funerarios.

Aseguró que hay plena coordinación con el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, para continuar con las indagatorias y detener a los responsables.