‘Siempre fue mi sueño’: ¿Cómo es y cuánto cuesta ir al gym de Latin Lover?

¿Quieres tener un cuerpo entrenado como el de Latin Lover, una de las figuras más populares de la lucha libre mexicana? Entonces te alegrará saber que el exgladiador cuenta con su propio gimnasio en su natal Monterrey, Nuevo León, un proyecto que comenzó hace casi tres décadas y que sigue siendo uno de sus mayores orgullos.

De acuerdo con sus cuentas en redes sociales, Latin Gym Fitness Center abrió sus puertas en 1997, en un inmueble que anteriormente funcionaba como billar. Ahí, el entonces luchador mexicano levantó un edificio de tres pisos en la colonia Moderna de la ‘Sultana del Norte’.

¿Cómo abrió Latin Lover su gimnasio en Monterrey? La historia de su negocio

En entrevista con el creador de contenido Nayo Escobar, Latin Lover relató que la idea de abrir un gimnasio nació gracias a un consejo de su padre. “Me dijo: ‘Estás ganando dinero, pero te lastimas y dejas de ganar... tienes que poner un negocio’. Y mi sueño siempre fue poner un gimnasio”, contó.

Según recordó, el inmueble inicialmente tenía paredes de concreto, techo de lámina y cinco mesas de billar. El lugar pertenecía a un tío de su esposa Nelly, quien se lo vendió en ese entonces en nada menos que 175 mil pesos.

Latin Lover ha colaborado en espacios más allá de la lucha libre (Foto: Cuartoscuro). (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

El exrival del luchador Konnan ya tenía experiencia en el negocio del fitness, pues había trabajado en un gimnasio de la zona de Cumbres, en el área metropolitana de Monterrey. Ahí conoció a Santiago, propietario de la empresa Hércules, quien le surtió el equipo cuando remodeló el gimnasio donde trabajaba gracias a que lo contactó. Tiempo después, decidió cobrarle el favor.

“Me dijo: ‘Cada mes voy a venir y vamos a mitades’. Él hacía el inventario en la computadora. Se supone que le iba a pagar en cinco años, y en uno le pagué todo el gimnasio”, presumió.

El exluchador también recordó una estrategia que utilizó para proteger el negocio desde sus primeros días. Visitó a pandilleros de colonias cercanas y ofreció un mes gratis, sin costo de inscripción, a cambio de respeto por su negocio.

“Nomás quisiera pedirles un favor: mañana vamos a pintar el local y no me gustaría que estuviera grafiteado. En 27 años nunca me han grafiteado. Sí me aprecian”, expresó.

Latin Lover abrió su gimnasio en 1997. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM (Edgar Negrete Lira)

¿Cómo es y cuánto cuesta entrenar en el gimnasio de Latin Lover?

Lejos del clásico gimnasio de luchadores, Latin Gym Fitness Center funciona como un centro de acondicionamiento físico tradicional. Cuenta con área de pesas, aparatos cardiovasculares, clases de spinning, venta de suplementos y mercancía oficial, además de ofrecer servicios adicionales, como consultas con nutriólogos.

Con el lema “El templo del ejercicio”, el gimnasio también suele recibir la visita del propio Latin Lover, quien acostumbra entrenar y convivir con los asistentes.

Aunque el espacio no es muy amplio —el exluchador dice que mide 11 por 20 metros—, los tres niveles permiten aprovechar al máximo las instalaciones.

Ahora bien, si quieres ir y probar los entrenamientos que ofrece el lugar, la mensualidad de Latin Gym Fitness Center es de 600 pesos.

El gimnasio se ubica sobre la avenida Félix U. Gómez, esquina con calle Violeta, en la colonia Moderna de Monterrey, relativamente cerca del centro de la ciudad.

Su horario habitual es de lunes a viernes de 6:00 a 13:00 horas y los sábados de 8:00 a 17:00 horas. Los domingos permanece cerrado y, en días festivos, opera con horarios especiales, según informa en sus redes sociales.

En marzo pasado, el gimnasio publicó la imagen de un espectacular con el mensaje “¡Un nuevo comienzo se aproxima!”, acompañado de las frases “más control, más fuerza, más intención”. Hasta el momento, no ha detallado si se trata de una remodelación, una nueva área o la apertura de otra sucursal.