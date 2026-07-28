Guatemala se disculpa tras llamar ‘coreana’ a atleta mexicana Cecilia Lee: ‘Sacaron el mensaje de contexto’

Cecilia Lee ganó la medalla de plata en poomsae freestyle taekwondo en los Juecos Centroamericanos y del Caribe. (Foto: Cortesía JCC2026/Ernesto Beltre)

La Liga Nacional de Guatemala ofreció disculpas públicas luego de llamar “coreana” a la atleta Cecilia Lee, medallista de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, tras la final de taekwondo en la modalidad de kata a pesar de que ella es mexicana.

Como reacción, la deportista aseguró que ese tipo de mensajes solo denota “desinformación” y promueve estereotipos, algo que calificó como “una vergüenza”, además el Comité Olímpico Mexicano (COM) posteó un comunicado donde lamenta y condena los comentarios realizados por la Liga Nacional.

Cecilia Lee de Mexico fue llamada 'coreana' por una página deportiva oficial de Guatemala. (Foto: Cortesía JCC2026/Ernesto Beltre) (Erneto Beltre)

Liga Nacional de Guatemala se disculpa por llamar ‘coreana’ a la mexicana Cecilia Lee

La controversia comenzó cuando la Liga Nacional de Guatemala celebró el triunfo de Alejandra Higueros sobre Cecilia Lee en la final de taekwondo kata de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

En una publicación de Instagram escribió: “México llevó a una coreana, pero no pudo con nuestra campeona (...) disciplina donde las asiáticas son potencia, y ni así pudieron derrotarla”.

Posteriormente, la página publicó un comunicado en donde aseguró que sus palabras fueron sacadas de contexto.

“En ningún momento nuestra publicación tuvo fines de racismo o discriminación, desafortunadamente se interpretó así en diversos sectores de la población mexicana. Consideramos que muchas personas y medios sacaron el mensaje de su contexto real“.

En el posteo continuaron con una justificación acerca de sus declaraciones: “El propósito era expresar un acto de admiración hacia las personas surcoreanas por su condición de potencia en taekwondo. Nuestro error radicó en no investigar a profundidad los antecedentes de Cecilia, quien nació en Monterrey, lo que la hace una mexicana 100%”.

Además, ofrecieron una disculpa directa a la atleta mexicana en caso de haber “herido sus sentimientos” y reconocieron su desempeño al conquistar la medalla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Cecilia Lee, atleta mexicana, responde tras ser llamada ‘coreana’

Luego de la disculpa, Cecilia Lee respondió mediante un comunicado en el que reiteró que es mexicana y pidió mayor responsabilidad antes de difundir mensajes que fomenten estereotipos.

La atleta mexicana calificó la publicación como un hecho que le provocó “pena y vergüenza” y subrayó que los rasgos físicos no determinan la nacionalidad o la identidad de una persona.

“Reducir la identidad de una persona y un país a sus rasgos físicos, apellido o ascendencia refleja desinformación y perpetúa estereotipos que no deberían tener cabida, mucho menos en una página deportiva con esta visibilidad”.

Pese a lo ocurrido, Cecilia Lee felicitó a Alejandra Higueros por la competencia y destacó el nivel mostrado durante la disputa por las medallas.

María Higueros de Guatemala venció a Cecilia Lee y se llevó la medalla de oro en Taekwondo , en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. (Foto: Cortesía JCC2026/Ernesto Beltre) (Erneto Beltre)

COM condena los comentarios realizados a Cecilia Lee

El Comité Olímpico Mexicano también fijó su postura a través de un comunicado en el que rechazó los comentarios publicados por la Liga Nacional de Guatemala.

“La publicación de la página de la Liga Nacional GT reduce la identidad de un deportista a su apariencia, perpetuando estereotipos que no tienen lugar en el ámbito deportivo ni en ningún otro”, expresó el organismo.

Asimismo, reiteró su respaldo a Cecilia Lee y condenó cualquier manifestación de discriminación dentro y fuera del deporte.

¿Quién es Cecilia Lee?

Cecilia Lee es una atleta mexicana especializada en taekwondo, disciplina en la que representa a México en competencias internacionales.

Nacida en Monterrey, Nuevo León, Cecilia Lee ha destacado por su trayectoria deportiva. Ella obtuvo la medalla de oro en la prueba de parejas mixtas en los Juegos Panamericanos 2023, junto a William Arroyo, además en el mismo certamen conquistó la de bronce de manera individual.

Durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 obtuvo la medalla de plata en la modalidad de kata, consolidándose como una de las exponentes nacionales de esta especialidad.