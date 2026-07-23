¿Cuánto ganan los atletas mexicanos en los Juegos Centroamericanos 2026? Esto recibirán por medalla

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 comenzaron el pasado 20 de julio y se extenderán hasta el 8 de agosto. (Foto: Cuartoscuro/Imagen generada con IA Gemini)

El ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028 continúa, ahora con los Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde la delegación mexicana está presente con 646 atletas que participan en disciplinas como tiro con arco, clavados y polo acuático.

México llega como uno de los países favoritos para subir al podio en diferentes ocasiones a lo largo de los 16 días de competencia, ya que hasta ahora la delegación tiene en su haber 4 mil 231 medallas y se espera que alcance las 4 mil 500.

Más allá del reconocimiento nacional por su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) informó que los medallistas recibirán un incentivo económico.

“Este reconocimiento (...) representa un incentivo al esfuerzo, la disciplina y los resultados obtenidos por las y los integrantes de la delegación nacional que representan con orgullo a México en la justa regional”, explicó la CONADE en un comunicado.

La arquera y medallista olímpica mexicana Alejandra Valencia representa a México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. (Foto: Cuartoscuro) (Luis Gutierrez)

¿Cuánto dinero reciben los atletas mexicanos por medalla?

En un comunicado, la institución dirigida por Rommel Pacheco explicó que el reconocimiento económico que recibirá cada uno de los atletas depende de la medalla que hayan obtenido a lo largo de la competencia.

Las Reglas de Operación de la CONADE indican que el dinero se repartirá entre los medallistas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 de la siguiente manera en el caso de las competencias individuales:

En la justa deportiva, que actualmente se realiza en Santo Domingo, también hay algunas competencias compartidas. En estos casos, el monto para los atletas que obtengan preseas será diferente:

La CONADE también contempla una cantidad distinta para aquellas pruebas en conjunto, como el polo acuático, ya que en estos casos los ganadores recibirán un monto que va de los 15 mil a los 8 mil pesos.

¿Los entrenadores reciben un incentivo económico?

La institución liderada por el clavadista Rommel Pacheco también informó que las y los entrenadores recibirán un incentivo económico. Al igual que en los montos destinados a los atletas, la cantidad depende de la medalla obtenida, así como del tipo de competencia.

El incentivo económico para los entrenadores va desde los 4 mil pesos, por el bronce en las pruebas conjuntas, hasta los 50 mil pesos, por las medallas de oro en las competencias individuales. Los montos son los siguientes.

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Fechas y dónde ver a los atletas mexicanos

¡Los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 ya están en Santo Domingo! A la ciudad de República Dominicana se han trasladado 646 deportistas mexicanos —322 hombres y 314 mujeres— para participar rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Las competencias dieron inicio el pasado lunes 20 de julio, cuando los equipos masculino y femenino de polo acuático de México vencieron a sus rivales en las primeras pruebas.

Aunque el evento ya comenzó, la ceremonia de apertura se realizará el viernes 24 de julio. Después de esta, las actividades deportivas continuarán hasta el 8 de agosto, fecha en la que se llevará a cabo la clausura.

El clavadista mexicano, Osmar Olvera, participa de forma activa en la federación de deportes acuáticos de México. (Foto: Cuartoscuro) (Daniel Augusto)

La delegación mexicana está encabezada por medallistas olímpicos e internacionales, entre los que destacan nombres como el del clavadista Osmar Olvera, la campeona de tiro con arco Alejandra Valencia y la judoca Prisca Awiti.

Todas las competencias de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 se pueden ver en vivo a través de Imagen Televisión, Fox Sports México y Amy Sports; además, en Centro Caribe Sports, el canal de YouTube del evento, también se transmiten parte de los encuentros.