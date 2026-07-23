Calor para Nuevo León: Se espera un viernes 24 de julio con 37°C

El viernes 24 de julio, el clima en la Zona Metropolitana de Monterrey, Nuevo León, será caluroso. Se esperan máximas de hasta 37°C en Apodaca y mínimas de 17°C en San Pedro Garza García. El cielo estará medio nublado en general, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Qué temperaturas esperan en Nuevo León mañana viernes?

Este viernes, Monterrey espera una mínima de 18°C y máxima de 32°C. En San Pedro Garza García, las temperaturas estarán entre 17°C y 29°C. El cielo estará medio nublado en estas zonas de la Zona Metropolitana.

La ciudad de Guadalupe tendrá una mínima de 19°C y máxima de 34°C. Por su parte, Apodaca será la zona más cálida, con temperaturas entre 20°C y 37°C. Se espera cielo medio nublado en ambos municipios.

¿Lloverá mañana en la Zona Metropolitana de Monterrey?

No se esperan lluvias significativas para el viernes en la región. El cielo estará medio nublado en general, lo que significa que habrá periodos de sol y nubes. El viento soplará de forma ligera, con velocidades de 10 km/h en la mayoría de las ciudades.

Aunque no hay alta probabilidad de lluvias, es importante estar atento a los cambios. Los vientos serán suaves, alrededor de 10 km/h, sin ráfagas fuertes que puedan generar alertas. Las condiciones de clima se mantendrán estables durante el día.

¿Cómo estará el clima en Nuevo León este fin de semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días es el siguiente:

Viernes 24 de julio : Máxima de 32°C, Mínima de 18°C, Medio nublado, viento de 8 km/h.

: Máxima de 32°C, Mínima de 18°C, Medio nublado, viento de 8 km/h. Sábado 25 de julio : Máxima de 34°C, Mínima de 18°C, Despejado, viento de 13 km/h.

: Máxima de 34°C, Mínima de 18°C, Despejado, viento de 13 km/h. Domingo 26 de julio: Máxima de 34°C, Mínima de 18°C, Despejado, viento de 9 km/h.

El fin de semana traerá un aumento gradual de las temperaturas máximas, pasando de 32°C el viernes a 34°C el sábado y domingo. El cielo estará despejado la mayor parte del tiempo, lo que indica días soleados y cálidos en la región.

¿Cómo protegerse del calor de más de 30°C en Nuevo León?

Con las altas temperaturas, es crucial mantenerse hidratado bebiendo mucha agua. Evite exponerse al sol en las horas de mayor intensidad, entre las 11:00 y las 16:00 horas. Use protector solar y busque la sombra para prevenir golpes de calor.

Se recomienda usar ropa ligera de colores claros y sombrero o gorra al salir. Si realiza actividades al aire libre, hágalo temprano por la mañana o al atardecer. Proteja a niños y adultos mayores, quienes son más sensibles al calor extremo.

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