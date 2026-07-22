Clima en Nuevo León: jueves 23 de julio con calor extremo y cielos nublados

Así está el clima para el jueves 23 de julio en Monterrey.

El pronóstico del clima para Nuevo León indica un jueves 23 de julio con temperaturas elevadas y cielos nublados en la Zona Metropolitana de Monterrey.

Las condiciones atmosféricas reflejan la influencia del monzón mexicano, que hará que prevalezca un ambiente caluroso en la región.

¿Qué temperaturas tendrá Nuevo León este jueves?

Las ciudades de la Zona Metropolitana de Monterrey enfrentarán un día de calor. En Monterrey, la temperatura mínima será de 18.3°C y la máxima llegará a los 34.7°C. San Pedro Garza García tendrá una mínima de 17.3°C.

San Pedro Garza García verá su máxima en 32.7°C. Guadalupe experimentará una mínima de 19.0°C y una máxima que alcanzará los 36.0°C. Apodaca será la ciudad más cálida, con una mínima de 20.7°C y una máxima de 38.3°C.

¿Hay probabilidad de lluvia en la región de Monterrey?

Aunque el cielo se mantendrá nublado en gran parte de la zona, no se esperan lluvias significativas para el jueves 23 de julio. Sin embargo, en otras partes del país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica chubascos y lluvias fuertes.

El viento soplará con intensidad moderada en las ciudades. Monterrey y San Pedro Garza García registrarán vientos de 10 km/h. Guadalupe tendrá ráfagas de 11 km/h, mientras que en Apodaca el viento será de 15 km/h.

¿Cómo estará el clima en Nuevo León los próximos días?

El pronóstico extendido para Nuevo León es el siguiente:

Jueves 23 de julio : Máxima de 37°C, Mínima de 19°C, Cielo nublado, viento de 7 km/h.

: Máxima de 37°C, Mínima de 19°C, Cielo nublado, viento de 7 km/h. Viernes 24 de julio : Máxima de 33°C, Mínima de 18°C, Cielo despejado, viento de 11 km/h.

: Máxima de 33°C, Mínima de 18°C, Cielo despejado, viento de 11 km/h. Sábado 25 de julio: Máxima de 34°C, Mínima de 18°C, Despejado, viento de 13 km/h.

La tendencia para el fin de semana muestra una ligera baja en las temperaturas máximas para el viernes, con un ambiente más agradable. Sin embargo, el sábado volverá a subir el termómetro, manteniendo un clima soleado y caluroso en la Zona Metropolitana de Monterrey.

¿Cómo protegerse del calor en Nuevo León este jueves?

Ante el calor esperado, se recomienda a la población mantenerse bien hidratada, bebiendo abundantes líquidos. Evitar la exposición directa al sol, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas, es crucial para prevenir golpes de calor.

Usar ropa ligera de colores claros y aplicar protector solar son medidas preventivas importantes. También se sugiere prestar atención a niños y adultos mayores, quienes son más vulnerables a los efectos de las altas temperaturas que se esperan en la región.

Este artículo ha sido generado con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros términos y condiciones.