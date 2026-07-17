Una persona que se aventó de un tercer piso y fuga de gas: Daños en Chiapas por sismo magnitud 7.4

El gobernador Eduardo Ramírez ordenó al Gobierno suspender actividades administrastivas y pidió a la población estar atenta a los avisos de Protección Civil.

El sismo magnitud 7.4 de este viernes 17 de julio provocó crisis nerviosas y daños leves en Chiapas, de acuerdo con el reporte preliminar de Protección Civil del estado.

El epicentro del terremoto de magnitud 7.4 se localizó a 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas. Se sintió con fuerza en Guateamala, Oaxaca, Tabasco, y ligeramente en zonas de la Ciudad de México, reportaron habitantes.

Tras el sismo se han contabilizado al menos 60 réplicas, la más fuerte de magnitud 6.5, de acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

“Cuando ocurre un sismo de magnitud considerable las rocas que se encuentran cerca de la zona de ruptura sufren un reacomodo, lo que genera una serie de temblores en la zona que reciben el nombre de réplicas. El número de las réplicas puede variar desde unos cuantos hasta cientos de eventos en los próximos días o semanas", explicó el Sismológico.

En la imagen: El punto rosa representa el epicentro del sismo magnitud 7.4, mientras que los demás puntos son las réplicas. (Servicio Sismológico Nacional)

¿Qué daños provocó el sismo de magnitud 7.4 en Chiapas?

En Tapachula, una mujer se lanzó desde un tercer piso. La persona fue trasladada al Hospital General de Tapachula. Otra persona más resultó lesionada cuando la puerta de una agencia de autos le cayó encima.

La Secretaría de Protección Civil de Chiapas informó que cayeron plafones en el Centro de Convenciones del Hotel Loma Real, y el desprendimiento de repello en el edificio de la Unidad Administrativa del Gobierno del estado.

También hubo “afectaciones leves” en el segundo y tercer piso del Edificio Los Zopilotes.

La dependencia reportó una fuga de gas fue atendida en el Hotel Antulio, que ya fue atendida, y la caída de una barca en el Tecnológico de Tapachula.

Eduardo Ramírez, gobernador de Chiapas, pidió a la población estar en alerta “porque se están registrando muchas réplicas” e hizo un llamado a la Iniciativa Privada para que sus empleados puedan regresar ya a sus hogares

“He girado instrucciones al Gabinete Legal y Ampliado para suspender actividades administrativas”, publicó en su cuenta de X (antes Twitter).

¿Por qué la alerta sísmica no sonó en celulares en Chiapas?

Protección Civil explicó que Chiapas aún no tiene sus sensores integrados al Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, por lo que la alerta sísmica no sonó en celulares.

“La Secretaría de Protección Civil ya se encuentra en proceso de gestión y trabajo técnico para incorporar a Chiapas a esta red tecnológica, buscando fortalecer las herramientas de prevención y aviso oportuno”, añadió.