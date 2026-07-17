Sheinbaum explica por qué ‘hizo el feo’ al evento de Marco Rubio sobre ‘terrorismo de izquierda’

El secretario de Estado de EU, Marco Rubio, encabezó el evento sobre el 'terrorismo de izquierda', del cual Sheinbaum rechazó la invitación.

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó por qué México le ‘hizo el feo’ a la cumbre convocada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sobre el llamado “terrorismo extremo de izquierda”.

“Sí hubo una invitación a la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero consideramos que era más un tema político que un asunto realmente relacionado con temas de seguridad”, explicó la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’ de este viernes 17 de julio desde Quintana Roo.

Sheinbaum agregó que por esa razón era mejor no asistir, ni siquiera como participantes o como observadores.

“En este caso y por el nombre del evento, consideramos que no era prudente asistir. Ellos tienen sus razones y nosotros consideramos que los temas políticos no tienen que convertirse en un tema de seguridad”, agregó.

Claudia Sheinbaum dijo que su Gobierno informó al Departamento de Estado de EU que no irían al evento, en cambio, destacó que sí participan en otras reuniones que no están marcadas por asuntos políticos.

¿Qué sabemos sobre la cumbre sobre el ‘terrorismo de izquierda’, convocada por Marco Rubio?

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, fue el anfitrión de una reunión en Washington para abordar lo que la Administración de Donald Trump considera un “auge del terrorismo de izquierdas” en distintas partes del mundo.

El Departamento de Estado señaló en un comunicado que el encuentro busca impulsar “una acción conjunta más contundente” para corregir “las deficiencias que los terroristas siguen aprovechando”.

Según Washington, el “terrorismo de extrema izquierda está resurgiendo”, manifestándose en actos terroristas violentos en el continente americano, Europa, Asia y otras regiones del mundo.

La Administración estadounidense sostiene que esta amenaza ha sido “subestimada” durante demasiado tiempo por la comunidad internacional en su estrategia de lucha contra el terrorismo.

Gobierno de EU toma medidas para combatir al ‘terrorismo de izquierda’

El Gobierno de Trump designó como organizaciones terroristas a los movimientos de izquierda Antifa Ost, Federación Anarquista Informal/Frente Revolucionario Internacional (FAI/FRI), Justicia Proletaria Armada y Autodefensa de Clase Revolucionaria.

Además, ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que permita desarticular las redes de financiación de esas organizaciones.

Tras la cumbre, el Gobierno de EU anunció que restringirá la concesión de visados a “miembros de grupos terroristas de extrema izquierda”.

Las restricciones anunciadas van dirigidas “a miembros de grupos terroristas de extrema izquierda y otros grupos afines que hayan apoyado o incitado actos de terrorismo; apoyado actividades delictivas violentas; participado en sabotaje económico; financiado, reclutado o proporcionado apoyo logístico para acciones violentas o delictivas cometidas por grupos terroristas de extrema izquierda y otros grupos afines”, según un comunicado del Departamento de Estado.

*Con información de EFE