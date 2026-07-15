Sheinbaum habla sobre posible razón de renuncia de Ulises Lara a la FGR: ‘Es un asunto de la Fiscalía’

La FGR hasta el momento no ha emitido algún comunicado para explicar o dar detalles sobre la salida de Lara. (Cuartoscuro).

En su conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la razón por la que Ulises Lara renunició a la Fiscalía General de la República (FGR), tras seis de haberse unido al equipo de Ernestina Godoy.

Al respecto, la mandataria respondió que a ella no le corresponde evaluar o informar la razón por la que Lara salió de la Fiscalía.

“Lo tiene que explicar la fiscal, no me corresponde a mi evaluar por qué razón salió de la Fiscalía, es un asunto de la Fiscalía”, dijo Sheinbaum.

Sobre los motivos por los que Lara se retiró de la unidad de asuntos relevantes de la Fiscalía, este argumentó que era por ‘motivos personales’.

En tanto, la FGR hasta el momento no ha emitido algún comunicado para explicar o dar detalles sobre la salida de Lara.

¿Qué otros cargos públicos tuvo Ulises Lara?

El 2 de enero cuando Lara fue designado titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y también fungió como vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

A finales del 2023 asumió el mando de fiscal interino por la salida de Ernestina Godoy, quien en ese entonces era la titular.

Sus ‘primeros pasos’ como servidor público fueron en 2013, cuando fue director ejecutivo de Formación Continua y Servicios Estudiantiles de la entonces Secretaría de Educación del entonces Distrito Federal .

También estuvo al frente del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de la Ciudad de México entre 2015 y 2016.

Fue coordinador general de la Unidad de Implementación del Proceso de Transición en la entonces Procuraduría General de Justicia de la CDMX.

Se suma que el 5 de diciembre de 2018 al 15 de julio de 2020, ocupó el cargo de coordinador de asesores en la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

Una de sus polémicas ocurrió cuando obtuvo de manera rápida el título de Derecho en el Centro Universitario Cúspide de México, cuando solo tenía la cédula en Sociología.

Con información de David Vela y EFE