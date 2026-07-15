Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 15 de julio de 2026: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia matutina de este miércoles 15 de julio desde Palacio Nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 15 de julio desde Palacio Nacional, donde se prevé que la mandataria sea cuestionada sobre las afirmaciones de la DEA al asegurar que existe una “conexión mortífera” entre organizaciones criminales y funcionarios corruptos en México.

Terry Cole, titular de la DEA, aseguró que combatir esa colusión es una prioridad de EU.

“En la DEA, la aplicación de la Ley es nuestro pilar fundamental. Nosotros desplegamos todo el peso de esta agencia a la lucha contra los cárteles“, dijo.

¿Qué pasó en la conferencia de Claudia Sheinbaum hoy 15 de julio?

La conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum inicia todos los días a las 7:30 horas y los miércoles se presenta la sección ‘Detector de mentiras’.

Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’