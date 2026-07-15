Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 15 de julio de 2026: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 15 de julio desde Palacio Nacional, donde se prevé que la mandataria sea cuestionada sobre las afirmaciones de la DEA al asegurar que existe una “conexión mortífera” entre organizaciones criminales y funcionarios corruptos en México.
Terry Cole, titular de la DEA, aseguró que combatir esa colusión es una prioridad de EU.
“En la DEA, la aplicación de la Ley es nuestro pilar fundamental. Nosotros desplegamos todo el peso de esta agencia a la lucha contra los cárteles“, dijo.
¿Qué pasó en la conferencia de Claudia Sheinbaum hoy 15 de julio?
La conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum inicia todos los días a las 7:30 horas y los miércoles se presenta la sección ‘Detector de mentiras’.
Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’
- El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, sea investigada por la llamada con presuntas autoridades de Estados Unidos donde ofreció a “decir lo que he escuchado en las mesas de seguridad”.
- La mandataria, no sugirió que las autoridades mexicanas realicen una investigación por los hechos reportados. Se limitó a decir que no se conoce con precisión quiénes son las personas con las que hablaba.
- El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch comentó que la entrega de las 92 personas, incluido el piloto que llevó a ‘El Mayo’ Zambada a Estados Unidos tras su presunto secuestro, respondió a que estos “hacían muchísimo más daño aquí en México que en ningún otro lado”.
- La Secretaría de Seguridad presentó las detenciones más relevantes de presuntos miembros del crimen organizado en diferentes estados del país.
- Con base en datos recopilados del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ocho entidades concentran el 54 por ciento (4 mil 835) de los homicidios dolosos registrados durante el primer semestre de 2026.
- Marcela Figueroa, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informó que este junio fue el menos violento en 10 años al registrarse 45.4 homicidios dolosos diarios.