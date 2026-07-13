Ken Salazar no tenía ‘ningún indicio’ de que Rubén Rocha estuviera involucrado con el crimen: Sheinbaum

La presidenta Sheinbaum retomó las declaraciones de Ken Salazar sobre Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia.

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “muy interesantes” las nuevas declaraciones del exembajador, Ken Salazar, e incluso retomó la exoneración que hizo hacia el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

“Hay varias cuestiones interesantes en la entrevista, él dice que no tenía ningún indicio de que el gobernador de Sinaloa estuviera involucrado con el crimen”, destacó la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’ de este lunes.

De esta forma, Sheinbaum destacó las menciones que hizo Salazar hacia Rubén Rocha y al expresidente Andrés Manuel López Obrador al decir que no había ninguna sospecha sobre nexos con grupos delictivos.

“Menciona también que respeta mucho al presidente López Obrador y que no tenía información o algo que le hubiera indicado que hubiera protección en el sexenio con el crimen”, apuntó.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre ‘ley del hielo’ de AMLO a Ken Salazar?

Además, la mandataria reconoció que sí hubo ‘ley del hielo’ de AMLO a Ken Salazar tras la captura del exlíder del Cártel del Sinaloa.

“Fue público que se puso en pausa la relación con el embajador por la posible injerencia de Estados Unidos”, admitió Claudia Sheinbaum.

En tanto, la presidenta Sheinbaum también aseguró que hay contradicciones en lo que dijo el exembajador y la exposición de la aeronave en la que fue trasladado Ismael ‘El Mayo’ Zambada a EU, en una feria como si hubiera sido una operación del FBI.

Sheinbaum recordó que dicha investigación ya fue explicada por la Fiscalía General de la República (FGR) que indaga si Ken Salazar mintió sobre el operativo.

¿Qué dijo Ken Salazar sobre el caso de ‘El Mayo Zambada’?

Durante una entrevista, el exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, reveló que AMLO no respondió a las aclaraciones de que EU no tuvo nada que ver en la captura de ‘El Mayo’ Zambada.

Salazar aclaró que tanto él como Merrick Garland, el entonces fiscal general de EU, enviaron una ‘respuesta formal’ al expresidente López Obrador para aclarar la situación y remarcó: “no fue nuestro avión, ni nuestro piloto, ni nuestra operación”, en referencia a la ‘extracción’ de Zambada.

“Esperé su respuesta, pasaron horas. Nada. Lo intenté de nuevo al día siguiente. Él a veces iba de gira los fines de semana, pero dónde quiera que estuviera, no respondió”, comentó en entrevista con N+.

Ken Salazar agregó que incluso le planteó a López Obrador una reunión para aclarar que EU no participó en el operativo ni violó la soberanía de México; sin embargo, la respuesta del exmandatario nunca llegó.