¿El Cártel de Sinaloa amenazó a jugadores de Ecuador? De aquí nació el rumor que corre en redes

¿Los jugadores ecuatorianos fueron amenazados en México? Esto es lo que se ha dicho. (Foto: Xinhua)

La derrota de Ecuador vs. México en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 no solo dejó repercusiones deportivas, sino también una serie de versiones que comenzaron a circular en redes sociales sobre una supuesta amenaza hecha por el crimen organizado contra integrantes de la selección sudamericana.

Las publicaciones aseguraban que, antes del encuentro disputado en el Estadio Ciudad de México, presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa habrían intimidado a futbolistas ecuatorianos para influir en el resultado del partido.

Sin embargo, hasta el momento no existe evidencia pública que respalde esas afirmaciones ni algún pronunciamiento oficial que las confirme.

La Selección Mexicana venció a Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro)

¿De dónde surgió el rumor de la amenaza contra jugadores de Ecuador?

La versión comenzó a difundirse luego de las declaraciones del comunicador argentino Eduardo Feinmann durante una emisión de Radio Mitre.

Él afirmó que algunos integrantes de la selección de Ecuador habrían recibido amenazas dirigidas tanto a ellos como a sus familiares antes del encuentro frente a México.

“Está confirmado que hubo intimidaciones, se comunicaron con ellos con datos específicos de familiares en su país y en territorio mexicano”, declaró antes de que el equipo dirigido por Sebastián Beccacece saltara a la cancha.

Posteriormente, Feinmann sostuvo que las supuestas amenazas habrían sido realizadas por integrantes del Cártel de Sinaloa y que estaban dirigidas a futbolistas específicos, principalmente aquellos que vivián en territorio mexicano.

“Esto fue para que perdieran después en el Estadio Ciudad de México, un desastre (...) Es impresionante lo que son los narcos”.

El periodista incluso aseguró que el crimen organizado buscaría favorecer a la Selección Mexicana en su camino dentro del Mundial.

Sumado a esto, el conductor Enrique Acevedo, de Radio Fórmula, señaló que también comenzaron a difundirse versiones según las cuales presuntamente personas vinculadas al crimen organizado habrían ingresado a los vestidores con el consentimiento de las autoridades.

Estas versiones se viralizaron rápidamente en redes sociales tras el pase de México a octavos de final y la eliminación de Ecuador.

Hasta ahora, ninguno de los jugadores, la Federación Ecuatoriana de Futbol, la FIFA o las autoridades encargadas de la seguridad del torneo han emitido algún posicionamiento para confirmar o desmentir estas versiones.

Sebastián Beccacece confirma su salida de Ecuador tras la eliminación

Más allá de la polémica surgida fuera de la cancha, la derrota frente a México también marcó el final del entrenador Sebastián Beccacece en Ecuador.

El estratega argentino confirmó en conferencia de prensa que dejará el cargo después de no conseguir el objetivo de firmar la mejor actuación mundialista en la historia del combinado ecuatoriano.

“No pudimos cumplir con la hazaña que prometimos, que era la de hacer nuestro mejor Mundial, y, por eso, obviamente, por la responsabilidad que conllevo, mi contrato finalizaba una vez que terminaba, y esto ya terminó para Ecuador”.

Beccacece explicó que, cuando asumió el proyecto, la selección no tenía un camino definido y consideró que durante su gestión logró construir una base importante para el futuro del equipo nacional.

“Hoy es un día y una noche triste para todo el pueblo ecuatoriano porque había despertado una gran ilusión y una gran expectativa por lo hecho a lo largo de este tiempo que llevamos juntos”.

Antes de abandonar la conferencia de prensa, Beccacece reiteró su agradecimiento a los jugadores y a la afición ecuatoriana, al tiempo que aseguró que no tenía reproches para su plantel pese a la eliminación del Mundial 2026.