¿Quién es Sebastián Beccacece, el entrenador argentino de Ecuador que sucumbió ante México?

Sebastián Beccacece es el DT de Ecuador durante su participación en el Mundial 2026. (Foto: EFE)

Sebastián Beccacece es el entrenador de la selección de Ecuador durante la Copa del Mundo 2026 y uno de los técnicos argentinos con mayor experiencia en el futbol sudamericano durante los últimos años.

El DT intentó llevar a la Tri a los octavos de final del Mundial 2026, pero primero tenía que vencer a la Selección Mexicana en los dieciseisavos de final, lo cual no consiguió.

Previo al encuentro de México vs. Ecuador, el estratega reconoció la dificultad de medirse al conjunto mexicano en un estadio repleto de aficionados locales como lo fue el Estadio Ciudad de México, aunque aseguró que su equipo tenía la personalidad suficiente para competir en un escenario adverso.

Sebastián Beccacece aseguró que la Selección Mexicana es un buen equipo. (Foto: EFE/Cuartoscuro)

¿Quién es Sebastián Beccacece?

Sebastián Beccacece nació el 17 de diciembre de 1980 en Rosario, Argentina. Aunque no tuvo una carrera como futbolista profesional, desde muy joven se dedicó a la dirección técnica y comenzó a construir una trayectoria que lo llevó a convertirse en uno de los entrenadores más reconocidos de Sudamérica.

Su nombre ganó relevancia como auxiliar técnico de Jorge Sampaoli, con quien trabajó durante más de una década en clubes como O’Higgins, Emelec y Universidad de Chile.

Además estuvo en el cuerpo técnico de la selección de Chile durante la participación del equipo en el Mundial de Brasil 2014 en el cual llegó a los octavos de final. Un año después el mismo cuadro conquistó la Copa América en 2015.

Su paso por Argentina fue como auxiliar de campo en el proceso clasificatorio para el Mundial de Rusia 2018.

Posteriormente inició su carrera como entrenador principal al frente de Defensa y Justicia, Independiente, Racing Club y Elche de España, donde coincidió con Javier Aguirre cuando el ‘Vasco’ estaba en el banquillo de clubes como el Mallorca.

En agosto de 2024 asumió el cargo de director técnico de Ecuador y logró clasificar a la selección sudamericana al Mundial de 2026 en segunda posición, únicamente por debajo de la Argentina de Lionel Messi.

Beccacece es un DT que le gusta jugar de manera ofensiva, con presión al rival desde la salida en la defensa. Una alineación que manda regularmente en la selección de Ecuador es el 4-2-3-1.

Sebastián Beccacece es el DT de la selección de Ecuador. (Foto: EFE)

¿Qué dijo Beccacece previo al México vs. Ecuador?

El estratega argentino reconoció que la Selección mexicana llegó como una de las favoritas tras terminar invicta la fase de grupos y sin recibir anotaciones.

“Va a ser un partido muy exigente. Ellos van a hacer valer que son locales, son un equipo muy físico y técnico, así que nosotros debemos sacar a relucir nuestra fortaleza y rebeldía; tenemos un equipo joven pero de gran personalidad y carácter que está dispuesto a hacer historia. Confío en que mis guerreros van a combatir”, afirmó.

Beccacece destacó el rendimiento mostrado por México durante la primera ronda, pero insistió en que el desempeño de la selección de Ecuador era el factor determinante.

“Sabemos del poderío que tiene el rival. No ha recibido goles, se ha mostrado como un rival de mucha exigencia, pero lo importante estará en lo que hagamos nosotros. Lo trascendental es que Ecuador pueda contagiarse de lo bueno que ha mostrado”, señaló.

El técnico también minimizó la presión que ejercerá la afición mexicana desde las tribunas del estadio Ciudad de México.

“México tiene una gran fortaleza en este mítico estadio, pero a nosotros siempre nos toca así; difícil. Lo tomamos con gran responsabilidad para estar a la altura de este desafío, mis futbolistas están acostumbrados a jugar en estos escenarios”, comentó.

Asimismo, recordó que Ecuador sorprendió al derrotar a Alemania en la fase de grupos, resultado que considera una muestra del carácter de su plantel.

“Nos dieron por eliminados, dijeron que no le podíamos ganar a Alemania. Los papeles en el fútbol no existen, existe lo que pasa en la cancha, todo lo demás se olvida con el resultado. Hay poca memoria y análisis, así que no gasto energía en hablar de un favorito”, agregó.

Beccacece conoció a Javier Aguirre cuando ambos dirigían equipos en España. (Foto: Cuartoscuro).

¿Por qué se quejó Beccacece de su visita a México para el Mundial 2026?

Además de analizar el partido, Sebastián Beccacece reveló que la selección de Ecuador sufrió contratiempos durante su llegada a la Ciudad de México.

El entrenador explicó que el traslado hacia la capital del país se prolongó más de lo previsto y que el equipo llegó con varias horas de retraso al hotel de concentración, una situación que, dijo, no había ocurrido en las sedes anteriores del torneo.

“Tuvimos un retraso de casi tres horas para llegar al hotel, no sé por qué terminó siendo un vuelo de casi nueve horas. Los partidos anteriores fueron exactos en las otras ciudades, todo había sido muy organizado, pero acá no ha sido igual”, expresó.

Pese a ello, dejó claro que no iba a utilizar ese inconveniente como excusa antes del duelo ante la Selección Mexicana de Javier Aguirre. “De todas maneras estamos bien, listos para hacer historia”, concluyó.

Con información de EFE