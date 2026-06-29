¡Y ustedes preocupados! DT de Ecuador elogia a México previo al partido de 16vos: ‘Es una potencia’

México vs. Ecuador es uno de los cruces en dieciseisavos de final del Mundial 2026, un duelo que ha generado expectativa tanto entre los aficionados como dentro del conjunto sudamericano.

Previo al encuentro, el técnico ecuatoriano, Sebastián Beccacece, reconoció el nivel de la Selección Mexicana y aseguró que será uno de los compromisos más complicados que ha disputado su equipo en el torneo.

Sus declaraciones contrastan con la preocupación que mostraron algunos seguidores mexicanos en redes sociales cuando se confirmó a Ecuador como rival en la fase de eliminación directa.

Sebastián Beccacece es el DT de la selección de Ecuador. (Foto: EFE)

¿Qué dijo el entrenador de Ecuador sobre México antes del partido?

En entrevista con TUDN, Sebastián Beccacece destacó el crecimiento de la Selección Mexicana y elogió tanto el trabajo realizado por Javier Aguirre como la preparación que ha tenido el equipo rumbo al Mundial.

“El partido con México en un estadio mítico como lo es el Azteca. Vamos a enfrentar una potencia, que se ha preparado muy bien, es uno de los equipos que más tiempo de preparación tiene, trabajaron de una manera eficiente y excelente”.

El estratega argentino también reveló que ha conversado con el técnico mexicano y expresó la admiración que siente por su trayectoria.

“He hablado con el ‘Vasco’ Aguirre y me parece una persona con una trayectoria increíble, un gran entrenador”.

Pese al respeto que mostró por el Tricolor, Beccacece dejó claro que su equipo buscará aprovechar sus fortalezas para avanzar a los octavos de final.

“Sabemos que vamos a enfrentar un partido durísimo, donde otra vez hay que apelar a mis futbolistas para sacar lo mejor de sí y poder salir victorioso”.

Sebastián Beccacece reconoce el peso de jugar en el Estadio Ciudad de México

El entrenador ecuatoriano también habló sobre el ambiente que espera encontrar en el Estadio Ciudad de México, donde la mayoría de la afición apoyará al conjunto dirigido por Javier Aguirre.

“Vamos a tener una adversidad extrema, en el ambiente en el Estadio Ciudad de México (Azteca), en el ambiente antes del juego, en los momentos previos, pero todo se ve en la cancha, trataremos de superar al rival, el apoyo de los hinchas es importante”.

Aunque Ecuador tendrá cerca de 80 mil aficionados en contra, el combinado sudamericano llega en un buen momento futbolístico. Su principal pendiente ha sido mejorar la contundencia frente al arco, pero ha mostrado orden defensivo y un funcionamiento colectivo que lo convierten en un rival de cuidado para México, que terminó la fase de grupos con paso perfecto.

La Selección Mexicana afronta su partido de 16vos del Mundial en el Estadio Ciudad de México. (Foto: Moisés Pablo/Cuartoscuro) (Moisés Pablo Nava)

Ecuador llega motivado tras nombrar a Moisés Caicedo como nuevo capitán

La Selección de Ecuador afrontará el duelo frente a México con un impulso anímico adicional luego de que el delantero Enner Valencia cediera la cinta de capitán al mediocampista Moisés Caicedo.

Tras conseguir la clasificación a la fase de eliminación directa con una victoria sobre Alemania, el histórico goleador ecuatoriano reunió al plantel para entregar el gafete al jugador del Chelsea.

“Moi, puedes venir un momento; hermano, esta cinta es para que la lleves. Cualquiera de los que está aquí la podría llevar porque todos somos ese líder que se necesita y tú eres ese líder”, expresó Valencia.

El delantero, máximo goleador en la historia de Ecuador con 49 tantos, respaldó así a Caicedo, quien a sus 24 años asume el liderazgo de una selección que combina experiencia y juventud.

La decisión también refleja el buen ambiente que existe dentro del grupo dirigido por Sebastián Beccacece, que además cuenta con futbolistas con experiencia en el futbol mexicano como Jackson Porozo, defensa del Tijuana; Pedro Vite, mediocampista de Pumas; y Jordy Caicedo, quien militó en Tigres y Atlas.

Los ecuatorianos intentarán cambiar la historia ante México, rival frente al que registran saldo negativo y contra el que sufrieron una derrota en la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002.

Mexico juega el partido contra Ecuador en el Estadio Ciudad de México (Azteca). (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro)

¿A qué hora es el partido de México vs. Ecuador?

El encuentro entre México y Ecuador, correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026, se disputará este martes 30 de junio.

El silbatazo inicial está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de México vs. Ecuador?

Los aficionados podrán seguir el partido entre México y Ecuador a través de las siguientes señales de televisión y plataformas de streaming: