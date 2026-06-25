‘Vas a jugar’: Así fue el momento en que Aguirre llamó a Memo Ochoa al México vs. Chequia

La victoria de México por 3-0 sobre Chequia dejó varios momentos para la memoria de la afición mexicana: además del inédito pase perfecto de la Selección en la fase de grupos, Guillermo Ochoa tuvo un emotivo homenaje en los últimos minutos, en el que podría ser su último partido como futbolista profesional.

Con el marcador 2-0 a favor, hacia la recta final del partido, el seleccionador Javier Aguirre se acercó al experimentado guardameta para comunicarle que ingresaría al terreno de juego. Tuvieron un breve diálogo que fue captado por las cámaras televisivas.

En el video se observa al técnico mexicano abrazar al arquero y comunicarle que tendría minutos en el partido: “Vas a jugar, vas a jugar (...) voy a hacer el cambio”, se lee en sus labios.

El portero mexicano Guillermo Ochoa en su sexto mundial entra a la cancaha del Estadio Ciudad de México y es reconocido por la afición y sus compañeros durante el partido de fútbol entre las selecciones de Chequia vs México correspondiente a la fase de grupos. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM (Cuartoscuro)

Guillermo Ochoa se mostró emocionado, a punto de llorar de emoción. Ambos intercambiaron unas palabras más y se rieron. El arquero respondió: “Va, voy calentando”.

“Sentía que Memo debía jugar, ¿cuánto tiempo? Nunca lo supe hasta que dije este es el momento. Son decisiones de entrenador, pero era una noche para que México la dedicara a su leyenda que es Memo”, declaró Aguirre después del partido, “Fue la noche de Memo Ochoa, que se merece todo lo que le pasa”.

Así fue el homenaje a Guillermo Ochoa en el Estadio Ciudad de México

El ingreso de Ochoa fue alrededor del minuto 78, cuando México ya ganaba 2-0 gracias a los goles de Mateo Chávez y Julián Quiñones.

El arquero sustituyó a Raúl ‘Tala’ Rangel y recibió una ovación de más de 80 mil aficionados presentes en el Estadio Ciudad de México. Los aplausos se prolongaron durante varios minutos mientras el guardameta se dirigía a su portería.

La escena tuvo un significado especial debido a que Ochoa disputó sus primeros minutos en el Mundial 2026 y sumó una aparición más en una trayectoria que incluye participaciones mundialistas en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y México-Estados Unidos-Canadá 2026.

Al final del encuentro, Edson Álvarez le cedió el gafete de capitán y sus compañeros lo levantaron en hombros ante los aplausos de la afición. Ochoa besó la portería y se hincó en el campo donde inició su carrera.

Guillermo Ochoa disputó su sexto Mundial. (Foto: Cuartoscuro.com).

Las palabras de despedida de Memo Ochoa tras México vs. Chequia

Luego del partido, el guardameta de 40 años compartió un mensaje de agradecimiento dirigido a la afición, sus compañeros y el cuerpo técnico: “Lo único que tengo es agradecimiento por el cariño de la gente, con los compañeros y por supuesto con el entrenador por dejarme vivir este último momento”.

Ochoa reconoció que durante su ingreso al campo recordó algunos de los episodios más importantes de su carrera: “Me pasan muchos años por la cabeza, mi primer partido aquí, en esta portería. Levantar trofeos en esta cancha con el América, muchos momentos con la selección de eliminatoria, de Mundiales, el cariño de la gente”.

El arquero también dedicó unas palabras a su familia, a la que atribuyó un papel fundamental para mantenerse activo hasta esta etapa de su carrera: “Gracias a mi familia pude llegar a este sprint final, fueron muchos momentos de perseverancia y sacrificio y sin su aliento no habría sido posible”.

Finalmente, resumió su trayectoria con una frase que marcó el cierre de una etapa en el futbol mexicano: “Me voy vacío por haber entregado todo a la selección”.

Guillermo Ochoa celebró con sus compañeros tras la victoria de la Selección Mexicana, (Foto: Cuartoscuro) (Moisés Pablo Nava)

¿Qué dijeron los compañeros de Memo Ochoa?

El homenaje también fue respaldado por varios integrantes de la Selección Mexicana, quienes destacaron la trayectoria del portero.

Mateo Chávez, autor del primer gol frente a Chequia, aseguró que Ochoa ha sido una referencia para las nuevas generaciones del equipo: “Memo se lo merece, es una increíble persona, un gran jugador. Es un ejemplo para nosotros, es el primero en estar en el gimnasio, el último en irse, es un ídolo para nosotros que nos ha guiado como grupo”.

Sobre la reacción de la afición, Chávez añadió: “Fue algo muy emocionante. Él tiene mucha experiencia y la verdad no sé ni qué decirle por la inexperiencia que yo tengo, pero estoy muy feliz por él”.

Gilberto Mora coincidió con su compañero y destacó que todo el grupo disfrutó el reconocimiento recibido por el guardameta: “Creo que es algo que se merece, fue algo que todos disfrutamos”.

Con información de EFE y AP.