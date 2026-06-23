Le ‘echó la sal’ a CR7: Nana Kwaku Bonsam, el curandero de Ghana que ‘embrujó’ a Harry Kane en el Mundial

Nana Kwaku Bonsam es un personaje muy controversial en el continente africano, que incluso buscó un cargo político en Ghana [Fotografía. Xinhua, ChatGPT]

‘Les juro que me hicieron brujería; por eso no entró el balón’. Quizás esas fueron las palabras de Harry Kane tras el sorpresivo empate sin goles de Inglaterra ante Ghana. Antes del encuentro de la fase de grupos del Mundial 2026, se volvió popular el nombre de Nana Kwaku Bonsam, un sacerdote tradicional ghanés que aseguró hizo un ‘trabajito’ para frenar al atacante inglés.

Parece que el acto de brujería funcionó, ya que el cuadro de los ‘Tres Leones’, por más que intentó perforar el arco del conjunto africano, no pudo pasar del 0-0 en Foxborough, con una discreta actuación de Harry Kane, delantero del Bayern Múnich.

Antes del partido, Nana Kwaku Bonsam aseguró que realizó una especie de embrujo para impedir que el delantero inglés influyera en el marcador final.

“Estoy trabajando en Harry Kane. He demostrado de lo que soy capaz y sé lo que tengo que hacer para detenerlo. Soy muy famoso en mis predicciones”, adelantó Bonsam al periódico Daily Star de Inglaterra.

Asimismo, aseguró que el trabajo espiritual no buscaba lesionar al delantero, sino disminuir su rendimiento para beneficiar al equipo ghanés. “No le estoy deseando una lesión grave, solo lo suficiente para detenerlo frente a mi país. Haré mi trabajo para ayudar a Ghana”, agregó el curandero y espiritista al medio inglés.

No es la primera vez que se escucha el nombre de Nana Kwaku Bonsam en una Copa del Mundo. Hace 12 años, afirmó haber realizado un acto de brujería para que Cristiano Ronaldo no llegara en las mejores condiciones físicas para enfrentar a los ‘Black Stars’ en la fase de grupos de Brasil 2014.

Inglaterra empató 0-0 ante Ghana en su segundo partido del Mundial 2026. [Fotografía. Xinhua]

¿Quién es Nana Kwaku Bonsam, el hombre que dijo trabajar contra Harry Kane?

Nana Kwaku Bonsam nació como Stephen Osei Mensah el 20 de agosto de 1973 en Afrancho, una localidad ubicada en la región Ashanti de Ghana.

En distintas entrevistas contó que creció dentro de una familia cristiana y que durante su juventud estuvo vinculado a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Sin embargo, su vida cambió cuando sufrió graves quemaduras en una explosión de gas siendo adolescente.

Tras ese dramático episodio, aseguró que recibió una llamada espiritual que lo llevó a convertirse en sacerdote tradicional. Desde entonces adoptó el nombre de Nana Kwaku Bonsam.

El término “Nana” es un título honorífico utilizado en Ghana, mientras que “Bonsam” suele traducirse como “diablo” o “demonio”. Con el paso de los años construyó una importante reputación dentro de las creencias tradicionales africanas y comenzó a ganar notoriedad en medios de comunicación por sus declaraciones y predicciones.

Bonsam asegura que sus poderes provienen del santuario Kofi Oo Kofi y afirma ofrecer servicios relacionados con protección espiritual, orientación, sanación y rituales ancestrales.

¿Cómo se hizo famoso por Cristiano Ronaldo y los Mundiales?

Nana Kwaku Bonsam alcanzó notoriedad internacional meses antes del Mundial de Brasil 2014, cuando aseguró que estaba realizando trabajos espirituales para impedir que Cristiano Ronaldo enfrentara a Ghana en la fase de grupos.

En ese contexto, el sacerdote afirmó que elaboró un ritual especial denominado “Kahwiri Kapam”, que, según explicó, emplea diversos elementos ceremoniales con el objetivo de afectar físicamente al entonces futbolista del Real Madrid.

Las declaraciones ganaron relevancia porque Ronaldo llegó al Mundial con problemas en la rodilla izquierda a causa de una grave tendinitis rotuliana y molestias musculares que incluso pusieron en duda su participación en el torneo.

Bonsam aseguró públicamente que él era el responsable de esas molestias y sostuvo que se trataba de una lesión espiritual que los médicos no podrían identificar ni curar.

A pesar del supuesto actor de brujería, la realidad fue distinta. Cristiano Ronaldo disputó los tres partidos de Portugal en la fase de grupos y marcó un gol precisamente frente a Ghana en los minutos finales. Sin embargo, el cuadro portugués quedó eliminado en la fase de grupos al terminar en tercer lugar del Grupo G, por detrás de Alemania y Estados Unidos.

Cristiano Ronaldo fue una de las 'víctimas' del curandero Nana Kwaku Bonsam durante el Mundial 2014. [Fotografía. EFE] (ANTONIO PEDRO SANTOS/EFE)

¿Por qué Nana Kwaku Bonsam es una figura tan polémica en África?

Además de sus actos de brujería, Nana Kwaku Bonsam es un personaje muy controversial en el continente africano, que incluso buscó un cargo político y tuvo un ‘enfrentamiento’ espiritual con un profeta nigeriano.

En 2013 anunció su intención de competir por un escaño en el Parlamento de Ghana. Su candidatura llamó la atención porque defendía abiertamente las religiones tradicionales africanas en un entorno político dominado principalmente por representantes cristianos y musulmanes.

El sacerdote argumentaba que las creencias ancestrales eran discriminadas dentro de la sociedad ghanesa y que merecían la misma representación institucional que otras confesiones religiosas.

Otra de sus controversias más conocidas fue su enfrentamiento con el televangelista nigeriano T.B. Joshua, fundador de la iglesia SCOAN y uno de los líderes religiosos más influyentes de África, a quien acusó de haber causado la muerte del expresidente de Ghana, John Atta Mills, en 2012.

Durante años criticó públicamente al pastor y llegó a acusarlo de engañar a sus seguidores mediante supuestos milagros y profecías.

Tras la muerte de Joshua en 2021, Bonsam provocó indignación al afirmar que había derrotado espiritualmente al profeta y que había tenido un papel en su fallecimiento.

“T.B. Joshua intentó matarme espiritualmente. Dijo que iba a luchar conmigo en el reino espiritual después de que yo lo acusara de matar al difunto presidente Mills. Cuando dije esto, mucha gente me persiguió por atacar a un hombre de Dios”, declaró tras el fallecimiento de su rival nigeriano.

Con la ayuda o no de la brujería de Nana Kwaku Bonsam, Ghana logró un paso importante para avanzar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. La selección africana buscará emular lo que hizo en Sudáfrica 2010, cuando se colocó entre las mejores ocho selecciones del torneo.