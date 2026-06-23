¿Qué es la leptospirosis, la enfermedad que tiene a Quintana Roo en alerta y se da en temporada de lluvias?

Las autoridades exhortaron a la población a tomar precauciones ante el riesgo de contagio de esta enfermedad bacteriana que suele estar asociada a inundaciones.

Las autoridades de salud de Quintana Roo mantienen activo el monitoreo epidemiológico de una enfermedad bacteriana llamada leptospirosis, luego de que en lo que va de 2026 se hayan confirmado cinco casos de esta enfermedad en la entidad.

Ante el inicio de la temporada de lluvias, hicieron un llamado a la población para extremar medidas preventivas y reducir el riesgo de contagio.

La dependencia estatal explicó que las lluvias intensas y las inundaciones favorecen la presencia y dispersión de la bacteria Leptospira, responsable de esta infección.

El contagio ocurre principalmente al entrar en contacto con agua estancada, lodo o superficies contaminadas por la orina de animales portadores, particularmente ratas y otros roedores.

Entre las manifestaciones más frecuentes de la enfermedad se encuentran:

Fiebre

Dolor de cabeza

Molestias musculares

Escalofríos

Náuseas y vómitos.

Sin embargo, cuando la infección se complica puede afectar órganos vitales como los riñones y el hígado, por lo que las autoridades recomendaron buscar atención médica inmediata ante la aparición de síntomas.

Según datos del boletín epidemiológico federal, Veracruz ocupa el primer lugar nacional en casos de leptospirosis durante este año, con 45 contagios confirmados. Le siguen Sinaloa, con 26; Yucatán, con 17; y Guerrero, con 15.

En la lista también aparecen Jalisco con 10 casos, Oaxaca con nueve, Chiapas con siete y Quintana Roo con cinco. Aunque la entidad figura entre las diez con más registros de la enfermedad, su incidencia permanece por debajo de la observada en los estados con mayor número de contagios.

La leptospirosis es una enfermedad bacteriana causada por espiroquetas del género Leptospira. Se transmite principalmente a través de la orina de animales infectados. (Cuartoscuro: María Martínez)

¿Cómo evitar el contagio de leptospirosis?

A través de diversos canales de comunicación, la Secretaría de Salud estatal recomendó evitar el contacto directo con zonas inundadas, no caminar descalzo en áreas afectadas por lluvias y utilizar guantes, botas u otro equipo de protección al realizar labores de limpieza tras las precipitaciones.

Exhortó a la población a mantener patios, terrenos y viviendas libres de basura, cacharros y objetos que puedan propiciar la proliferación de roedores, considerados los principales transmisores de la bacteria.

Finalmente, las autoridades reiteraron la importancia de fortalecer las medidas de higiene y prevención, especialmente en comunidades propensas a inundaciones y encharcamientos, con el propósito de evitar un incremento de casos durante los próximos meses.

-Con información de Quadratín.