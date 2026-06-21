¿Se acabaron las lluvias en México? Sale la onda tropical 8, pero llega la 9

Los días de lluvia en México están lejos de irse, porque Conagua informó de la llegada de la onda tropical 9.

Las lluvias no darán tregua en México, pese a que la onda tropical 8 dejará de afectar al territorio nacional al finalizar este domingo. Lejos de representar una pausa en el temporal, el panorama meteorológico apunta a la continuidad de precipitaciones debido al ingreso de nuevos sistemas atmosféricos.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la salida de este fenómeno coincidirá con la presencia de canales de baja presión, circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera y el avance de la onda tropical 9, que comenzará a influir sobre el sur del país.

La pregunta que miles de mexicanos se hacen es si las lluvias están por terminar. La respuesta, según los pronósticos oficiales, es negativa. Los modelos meteorológicos indican que persistirán las condiciones favorables para tormentas y chubascos en diversas regiones durante los próximos días.

Además, el SMN mantiene vigilancia sobre una nueva perturbación tropical que se aproxima a la Península de Yucatán, lo que podría reforzar la actividad lluviosa en el sureste mexicano.

¿Qué pasará con la onda tropical 8?

Según el pronóstico citado por Conagua, la onda tropical número 8 se desplazará hacia el suroeste de las costas de Jalisco y dejará de afectar al país al término de este domingo. Sin embargo, antes de retirarse seguirá interactuando con otros sistemas atmosféricos, favoreciendo lluvias muy fuertes en entidades como Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

También se esperan precipitaciones fuertes en Sinaloa, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Estado de México y Veracruz, además de chubascos en el norte y centro del territorio nacional.

La onda tropical 9 mantendrá el temporal de lluvias

Mientras la onda tropical 8 se aleja, la onda tropical 9 avanzará al sur de las costas de Oaxaca y se combinará con un canal de baja presión, una circulación ciclónica y una vaguada en niveles altos de la atmósfera. Esta interacción generará lluvias muy fuertes en Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

El SMN también prevé lluvias fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como chubascos en Tabasco. Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y, en algunas zonas, de caída de granizo.

¿En qué estados seguirá lloviendo?

Los pronósticos oficiales muestran que las precipitaciones continuarán en buena parte del territorio nacional debido a la combinación de ondas tropicales, humedad proveniente de ambos océanos y sistemas de baja presión.

En el Valle de México, por ejemplo, se esperan lluvias fuertes en zonas del Estado de México y chubascos en la Ciudad de México, con riesgo de encharcamientos, inundaciones y deslaves en áreas vulnerables.

Calor extremo y lluvias: el contraste climático

A pesar del incremento de las precipitaciones, el país seguirá experimentando temperaturas elevadas. El SMN prevé el inicio de una nueva onda de calor en regiones de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila y Durango.

Este contraste entre aire cálido y humedad favorece la formación de tormentas vespertinas, una característica habitual de la temporada de lluvias en México.