Colapsa vivienda en la alcaldía Cuauhtémoc tras lluvias; rescatan a una mujer y buscan a otra persona

Lluvias provocan colapso de una casa en la CDMX; hay una persona desaparecida. (@JefeVulcanoCova/@SGIRPC_CDMX)

Un domicilio colapsó en la alcaldía Cuauhtémoc, ubicado entre Tlaxcala y Chilpancingo, donde fue rescatada una mujer de 63 años de edad y están en busca de otra persona.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil señaló que el derrumbe pudo deberse al “deterioro y exceso de humedad”.

La mujer de 63 años fue trasladada a un hospital para recibir atención médica. Se desconoce cuál es su estado de salud.

En tanto, Bomberos de la Ciudad de México y la Unidad de Protección Civil de la alcaldía realizan trabajos para la localización de otra persona.

Con ayuda de una célula homocanina intentan localizar a una persona que presuntamente está atrapada, de acuerdo con Juan Manuel Pérez Cova, director general del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México.

“Informo que estamos laborando en la colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc, en un derrumbe registrado en un domicilio particular. Hemos logrado rescatar a una persona que había quedado atrapada. Nuestra célula homocanina especializada en búsqueda está activa en el lugar”, informó a las 5:30 horas.

Retiran tanque estacionario de casa colapsada

Myriam Urzúa, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, llegó al lugar para coordinar los trabajos de los equipos de emergencia.

Se concentran en retirar un tanque estacionario que estaba en el domicilio que se colapsó esta mañana, sin que se considere un riesgo.

A la par, las autoridades de la Secretaría de Vivienda de la Ciudad de México realizaron una revisión en los predios colindantes sin detectar afectaciones.

“Al momento, como medida de mitigación de riesgos, se realizan maniobras para retirar un tanque estacionario del inmueble; continúa el retiro de material. En coordinación con personal de Vivienda, se revisaron predios colindantes sin encontrar afectaciones”, informó la dependencia.

Lluvias provocan ‘caos’ en la CDMX

Las constantes lluvias en la Ciudad de México provocaron afectaciones en varias alcaldías: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Iztapalapa, Tláhuac y Tlalpan.

De acuerdo con diversos reportes, se registró estancamiento de agua y el retiro de ramas de árboles caídos.

Se espera que las lluvias se mantengan durante este fin de semana; por ello, las autoridades emitieron algunas recomendaciones para la población: