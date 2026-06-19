Golpe al Cártel Nuevo Imperio de CDMX: Detienen a su líder ‘El Virus’ en balneario de Tulancingo

‘El Virus’, de 31 años, fue capturado en un balneario del municipio de Tulancingo, Hidalgo.

Alberto ‘N’, alias ‘El Virus’, identificado por autoridades como el presunto líder de una célula criminal del llamado Cártel Nuevo Imperio, fue detenido en Hidalgo durante un operativo coordinado entre fuerzas de seguridad federales y capitalinas, tras ser ubicado en un balneario de la región de Tulancingo.

De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), el sujeto es señalado como un “objetivo prioritario generador de violencia” con operaciones en la alcaldía Azcapotzalco, donde presuntamente encabezaba actividades delictivas vinculadas con homicidio, extorsión, narcomenudeo y robo a transporte.

Así fue la detención de ‘El Virus’ en un balneario de Hidalgo

‘El Virus’, de 31 años, fue capturado en un balneario del municipio de Tulancingo, a la altura de la carretera Tulancingo - Metepec, donde elementos de seguridad lograron ubicarlo tras labores de vigilancia.

Alberto ‘N’ se había traslado al municipio de Santa Ana Hueytlalpan. Los agentes lo detuvieron en posesión de varias dosis de droga.

La captura se realizó como parte de trabajos de inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) y la Policía Estatal de Seguridad Pública de Hidalgo, en seguimiento a hechos violentos registrados en la zona poniente de la capital, donde el grupo criminal habría sostenido disputas con células rivales por el control territorial.

‘El Virus’ mantenía una disputa con ‘Los Malportados’

Las investigaciones apuntan a que la organización liderada por ‘El Virus’ mantenía presencia en Azcapotzalco y municipios del Valle de México, dedicada principalmente a los delitos de robo, extorsión, robo a transportistas, venta y distribución de narcóticos y homicidio.

En los últimos años, el grupo mantuvo inicialmente una alianza con otra estructura criminal identificada como ‘Los Malportados’, sin embargo, dicha relación se rompió, lo que derivó en una disputa violenta por el control de la zona.

Autoridades señalan que esta ruptura detonó una serie de hechos violentos en la demarcación, incluidos ataques armados y homicidios. A ‘El Virus’ también se le vincula un feminicidio y al menos cinco asesinatos.

Con información de Quadratín.