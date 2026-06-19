‘Lo buscamos desesperadamente’: Desaparece Francisco Javier Ibarra Rodríguez, piloto aviador y abogado

La hija de Francisco Javier Ibarra publicó un video en sus redes sociales para solicitar ayuda en la búsqueda de su padre. (CNB)

El abogado Francisco Javier Ibarra fue reportado como desaparecido por sus familiares. El también piloto aviador fue visto por última vez el pasado 16 de junio en Los Mochis, Sinaloa.

A través de redes sociales, familiares y amigos solicitan compartir su ficha de búsqueda y aportar la información necesaria que ayude a encontrarlo.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, el abogado, de 56 años, es de tez morena y estatura alta. Su cabello es negro y lacio, aunque no se destacaron otras señas particulares.

El número al que pueden comunicarse quienes tenga información sobre él es el 6682275254.

¿Qué sabemos de la desaparición de Francisco Javier Ibarra?

La Comisión Nacional de Búsqueda detalla que el abogado salió de su domicilio en Ahome y ya no regresó ni tuvo contacto con sus familiares.

“Como familia estamos muy desesperados y preocupados”, dijo su hija Ana Paula Ibarra en un video publicado en sus redes sociales.

La joven hizo un llamado a que se comparta el video por si alguien tiene algún dato que ayude a su localización.

“Papá, si llegas a ver este video, queremos que sepas que te estamos buscando y te esperamos con los brazos abiertos. Te amamos y no vamos a dejar de buscarte”, agregó Ana Paula llorando y con la voz entrecortada.

Convocan a marcha pacífica para exigir búsqueda de Francisco Javier Ibarra

Además, la joven hizo un último llamado. “La persona que tenga a mi papá, por favor devuélvanlo”.

Los familiares de Francisco Javier Ibarra convocaron a una marcha pacífica la tarde de este viernes desde el parque Carranza hacia la Fiscalía de Sinaloa.

El encuentro será a las 18:00 horas y se pidió a los asistentes vestir de blanco y llevar algún cartel en caso de tener a un familiar desaparecido.

Las consignas de la movilización son: “Porque no está solo, lo seguimos buscando” y “Marchamos por él, marchamos por todos”.