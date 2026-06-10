Yolanda, desaparecida tras una entrevista de trabajo, es hallada muerta: Feminicida tiene historial criminal

Yolanda Jiménez Sánchez, la mujer de 53 años, desaparecida desde el pasado 2 de junio tras acudir a una supuesta entrevista de trabajo contactada a través de Facebook, fue localizada sin vida en un rancho del municipio de Centro. Su feminicidio ha despertado indignación.

Por este caso fue detenido Faustino “N”, quien además era considerado un objetivo prioritario para las autoridades estatales debido a que desde diciembre de 2025 contaba con una ficha de búsqueda (con una recompensa de 250 mil pesos para quien diera información de su paradero), por su presunta participación en otro feminicidio.

Sin embargo, según reportes, la Fiscalía General del Estado (FGE) lo liga a otros tres asesinatos de mujeres.

Las víctimas tenían en común el haber sido contactadas en redes sociales para una supuesta oferta laboral, tras lo cual fueron agredidas sexual y finalmente asesinadas con arma blanca. El caso recuerda al feminicidio de Edith Valdés en Ciudad de México.

Aunque estos casos aún se investigan, por lo pronto, Faustino “N” ya tiene acusaciones formales por dos feminicidios, siendo el más reciente el de Yolanda, cuya desaparición había generado preocupación entre familiares y ciudadanos luego de que se difundiera que salió de su domicilio en la villa Playas del Rosario para acudir a una oferta laboral relacionada con labores de limpieza.

De acuerdo con sus familiares, una supuesta mujer la contactó por Facebook y la citó en el mercado José María Pino Suárez de Villahermosa, donde sería recogida para trasladarla al lugar de trabajo.

Durante las primeras horas del 2 de junio, Yolanda mantuvo comunicación mediante mensajes con su expareja, José Carlos Góngora, a quien le informó que efectivamente un hombre había pasado por ella y que el empleo se encontraba primero en Dos Montes y posteriormente en un rancho rumbo al municipio de Macuspana, situación que le pareció extraña.

El feminicida de Yonalda, una mujer de 53 años desaparecida tras acudir a una supuesta entrevista de trabajo, fue detenido. (FGE de Tabasco)

“La única persona a la que le contestó los mensajes fue a su expareja, diciéndole que todo estaba bien, que no le había gustado el trabajo y que ya venía de regreso en la combi, pero nunca quiso contestar las llamadas”, relató su hija, Mónica García.

Sin embargo, después de las 11 de la mañana se perdió toda comunicación con ella.

Familiares también detectaron inconsistencias en la supuesta oferta de empleo. Al comunicarse con el número relacionado con el anuncio, fue un hombre el que respondió y aseguró no conocer a Yolanda ni estar vinculado con vacantes laborales, mientras que previamente una familiar, que se comunicó por mensajes, había recibido la respuesta de que el puesto ya había sido ocupado.

Las investigaciones derivaron en la captura de Faustino “N” en la ranchería La Palma, municipio de Centro, en la mañana del sábado, día en que se realizó un cateo en un rancho del lugar en donde también se encontró el cuerpo de una mujer.

Sin embargo, fue hasta este martes cuando se confirmó a la familia de Yolanda que era ella la víctima localizada en ese sitio.

La Fiscalía destacó que el detenido era considerado un “objetivo prioritario”, pues su cédula de búsqueda estaba relacionada con una investigación previa por el delito de feminicidio.

Además, la dependencia reveló que “las investigaciones realizadas por esta institución han permitido identificar posibles vínculos con otros eventos delictivos registrados en distintos municipios de Tabasco, información que actualmente forma parte de actos de investigación en curso y que será robustecida mediante las diligencias correspondientes”.

La FGE informó que el pasado 6 de junio se realizó la audiencia de formulación de imputación por hechos relacionados con una investigación por feminicidio y será el próximo 11 de junio cuando un juez determine su situación jurídica.