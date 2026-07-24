Caso profesor Alberto: Investigan en CDMX el suicidio de un maestro señalado de presunto acoso sexual

Autoridades capitalinas ya investigan el caso de un profesor del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de la Ciudad de México, plantel Carmen Cerdán, quien se quitó la vida luego de relatar en un video que una alumna lo señaló por presunto acoso sexual.

El profesor Alberto, de alrededor de 45 años, fue localizado sin vida en su domicilio el pasado martes 21 de julio, de acuerdo con información difundida por N+.

Antes de morir, grabó un video que posteriormente comenzó a circular en redes sociales, en el que aseguró que su decisión no obedecía a que fuera culpable, sino que representaba, según sus palabras, una forma de protesta ante lo que consideraba una injusticia.

En el mensaje, el docente afirmó que llevaba 25 años trabajando para el instituto y que nunca había enfrentado una situación similar. También negó la acusación en su contra y señaló que una alumna lo denunció por abuso sexual, al argumentar que supuestamente la tocó en seis ocasiones durante un día.

“Enfrentar una acusación de esta índole es una experiencia estresante y desmoralizadora”, expresó en el video.

Estudiantes defienden la trayectoria del profesor Alberto

Tras el fallecimiento del docente, amigos, familiares y alumnas acudieron a su sepelio en el Panteón San Miguel Tecopoluán, en el Estado de México. Algunas estudiantes aseguraron que durante su relación académica nunca observaron conductas de abuso o acoso por parte del profesor, quien impartía la materia de Planeación y Organización del Estudio.

Las alumnas señalaron que buscaban que se limpiara su nombre y destacaron el apoyo que, dijeron, recibieron de él durante su trayectoria escolar.

“Me quedé sola con él mucho tiempo y en ningún momento me faltó al respeto, ningún tocamiento ni nada, como dice esta chica. A ninguna de nuestras compañeras nos hizo nada”, declaró una estudiante.

Otra de las asistentes afirmó que el maestro no solo era considerado un buen profesor, sino también una persona que apoyaba a sus alumnos.

Fiscalía CDMX investiga denuncia contra el profesor Alberto

Según estudiantes de la institución entrevistados por N+, la joven que señaló al profesor presuntamente afirmó que él realizó tocamientos, situación que le habría provocado problemas psicológicos.

A través de un comunicado, el Sindicato de la Unión de los Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior-CDMX (SUTIEMS), lamentó el fallecimiento del docente y exigió a las autoridades educativas realizar una investigación de los hechos con el debido proceso.

Hasta ahora, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no ha informado públicamente el estado de la carpeta de investigación relacionada con la denuncia. Al ser consultada sobre el caso, indicó que se encontraba recabando información.

En el video difundido antes de su muerte, el profesor Alberto también habló sobre lo que consideraba una desigualdad jurídica para los hombres y señaló que, incluso quienes se consideran inocentes, pueden enfrentar procesos que incluyen prisión preventiva.

El caso generó reacciones dentro de la comunidad educativa. Algunas alumnas anunciaron que realizarán un evento el próximo lunes en el exterior del plantel Carmen Cerdán, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, con el objetivo de reivindicar el nombre del profesor.

IEMS CDMX llama a respetar los derechos humanos

El Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México emitió un comunicado en el que pidió respeto a los derechos humanos tras la difusión de información relacionada con el fallecimiento del trabajador, así como de los datos personales de una estudiante adolescente.

La institución señaló que la difusión de estos datos puede generar escarnio y revictimización de las personas involucradas en un posible hecho violento.