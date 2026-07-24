Caso Dafne Zapata: Imputan a Danna Yanina por el presunto feminicidio; permanecerá en prisión preventiva

Tras más de 13 horas de audiencia inicial, una jueza de control formuló imputación contra Danna Yanina ‘C’, de 18 años, por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio en agravio de Dafne Zapata Quintos.

La adolescente, de 13 años y originaria de El Mante, falleció por asfixia tras permanecer cuatro días en un campamento de la Academia Militarizada Doenitz, en Ciudad Madero.

La situación jurídica de Danna Yanina ‘C’ aún no queda definida, luego de que su defensa, integrada por cinco abogados, solicitó la ampliación del término constitucional de 72 horas para presentar pruebas con las que busca desestimar la acusación.

La audiencia se reanudará el próximo sábado a las 09:30 horas en el Centro Integral de Justicia (CIJ) de Altamira, donde la jueza de control determinará si existen elementos suficientes para vincular o no a proceso a Danna Yanina ‘C’.

Mientras tanto, la joven permanecerá bajo la medida cautelar de prisión preventiva en el Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) de Altamira.

Abogados aseguran que Danna Yanina fue víctima en la Academia Militarizada Doenitz

Durante la diligencia, los abogados de la imputada sostuvieron que Danna Yanina ‘C’ también presuntamente fue víctima de un contexto de violencia y manipulación.

El abogado defensor, Omar Pérez Hernández, señaló además que, después de los hechos ocurridos en el plantel, la joven presuntamente fue privada de la libertad.

A petición de la defensa, la jueza ordenó a la Fiscalía General de Justicia del Estado iniciar una carpeta de investigación por el presunto delito de privación ilegal de la libertad en agravio de Danna Yanina, presuntamente por parte de la encargada del área femenil identificada como “Estrella”.

De acuerdo con la explicación de la defensa, desde el jueves 16, cuando ocurrió la muerte de Dafne en la escuela, Danna Yanina permaneció retenida por la encargada del área femenil y fue entregada a su padre hasta la noche del domingo 19 de julio.

Los padres de la joven señalaron que acudieron el martes 21 de julio a presentar una denuncia por privación ilegal de la libertad y otros presuntos delitos, ya que aseguran que también sufrió maltrato por parte de “Estrella”.

Según la defensa, en la Fiscalía se negaron a recibir la denuncia, por lo que regresaron un día después para presentarla. En ese momento, la autoridad ejecutó la detención de Danna Yanina.

La investigación deberá esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron estos hechos, además de determinar si existieron posibles abusos sistemáticos al interior del centro de formación.

Será durante la audiencia del sábado cuando la jueza determine si vincula o no a proceso a Danna Yanina, quien permanecerá en prisión preventiva mientras continúan la investigación y el proceso penal.

Un día antes, Alejandra Quintos, madre de Dafne, reconoció la detención de Danna Yanina por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado; sin embargo, aseguró que aún faltan cuatro personas que presuntamente estarían relacionadas de forma directa con el feminicidio de su hija.