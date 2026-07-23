Caso de Dafne Zapata: Detienen a joven de 18 años vinculada a agresión en la Academia Doenitz

TAMPICO, Tam. – A una semana de la muerte de Dafne Zapata Quintos, se reportó la detención de una joven de 18 años, señalada por su presunta participación en los hechos que terminaron con la vida de la menor durante un campamento de verano en la Academia Militarizada Doenitz, en Ciudad Madero.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Danna Yanina “C”, quien aparentemente se desempeñaba como auxiliar de la instructora identificada como “Estrellita”, responsable del área femenil del plantel.

La joven fue detenida la noche de este miércoles, mientras se encontraba rindiendo declaración ante la Fiscalía Especializada en Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres (Fennam), en Tampico.

Tras su captura, Danna Yanina “C” fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia en Ciudad Madero, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

¿De qué se acusa a la joven detenida por el caso de Dafne Zapata?

Hasta el momento, la Fiscalía de Tamaulipas mantiene bajo reserva los delitos específicos que se le imputan, por lo que será en las próximas horas cuando se conozca el contenido de la acusación y los elementos que sustentan la orden de aprehensión.

Se prevé que la joven sea presentada ante un juez de control, en el Centro Integral de Justicia en la ciudad de Altamira, quien determinará su situación jurídica y definirá si existen elementos suficientes para iniciar un proceso penal en su contra.

Danna Yanina “C” también estudiaba en la academia militarizada, pero se desempeñaba como auxiliar de “Estrella”, identificada como la responsable de las niñas y jóvenes que estaban en el campamento militarizado.

Desde anoche, Danna Yanina “C” habló con su abogado, que la representará ante la audiencia inicial donde se le informarán los delitos de los que se le acusa.

El miércoles 22 de julio, Alejandra Quintos, madre de Dafne Zapata Quintos, de apenas 13 años, encabezó una marcha que partió de la Glorieta Juárez y concluyó en el Palacio Municipal para exigir justicia por el feminicidio de su hija, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias que provocaron su muerte el pasado 17 de julio.