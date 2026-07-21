Caso Dafne: Fiscalía de Tamaulipas afirma que la investigación avanzó a una nueva etapa procesal

Imagen ilustrativa. Fiscalía asegura que ya sabe cómo murió Dafne Zapata, pero aún no revela los detalles. (Cuartoscuro | Archivo)

Jesús Eduardo Govea Orozco, fiscal general de Tamaulipas, informó que la investigación por el presunto feminicidio de Dafne Zapata en la Academia Militarizada Marina Doenitz se encuentra en “otra etapa procesal”.

Adelantó que las investigaciones permitieron a las autoridades determinar cómo ocurrieron los hechos en los que Dafne Zapata, de 13 años, falleció; sin embargo, no reveló detalles al respecto.

“Estas investigaciones a la fecha nos han permitido ya pasar a otra etapa procesal en donde se continúe con la propia investigación y con la sustanciación del proceso ante las autoridades”, dijo el fiscal en un video pregrabado.

Rechazó que la institución filtrara, compartiera o divulgara con terceros información sobre los detalles de la muerte de la joven que asistió a un curso de verano en la Academia Militarizada Marina Doenitz, luego de que en redes sociales circularan supuestas versiones de los hechos.

“Las investigaciones han permitido a esta fiscalía avanzar en un conocimiento de cómo ocurrieron los hechos, es decir, en un análisis del contexto en que sucedió el lamentable deceso de la víctima”, compartió.

Aclaró que la investigación no está centrada en aspectos administrativos de la institución educativa, sino en el análisis de cómo ocurrió el presunto feminicidio de Dafne.

Madre de Dafne Zapata señala irregularidades en la investigación

La madre de Dafne Zapata, Alejandra Quintos, denunció presuntas irregularidades en la investigación por el presunto feminicidio de su hija.

Aseguró que las autoridades no le ofrecieron avances sobre las indagatorias y reprochó que, después de casi una semana de los hechos, no existe ninguna persona detenida.

“Vengo a alzar la voz, vengo a convocar a todos los niños, niñas y los adultos que me han mandado testimonios escritos, videos. (...) Ahorita voy a meter presión para que me den algo (de información)”, dijo.

Cronología de la muerte de Dafne Zapata

El pasado 13 de julio, Alejandra Quintos y Dafne Zapata salieron de El Mante hacia Ciudad Madero, Tamaulipas, para que la menor de 13 años iniciara un campamento de verano en la Academia Militarizada Marina Doenitz.

La madre grabó un video del momento del viaje. Horas después, ese material contrastó con otra grabación que le envió la encargada del área femenil del campamento, identificada como Estrellita, donde se aprecia a Dafne Zapata con un moretón en el rostro.

Supuestamente, la joven se desvaneció durante una actividad física. Después de una revisión médica, determinaron que sufrió una baja de presión.

El jueves 16 de julio, personal del campamento llamó a la madre para informarle que su hija presentaba tos. Una hora después, le notificaron que la joven se desvaneció mientras se bañaba y no presentaba signos vitales.

Tras la necropsia, las autoridades determinaron que la causa de la muerte fue “asfixia” y que tenía “agua en los pulmones”. Sin embargo, en el plantel no había alberca.