Derrame en río Pánuco enciende alarma en el sur de Tamaulipas; Pemex y Semar investigan

Una mancha de hidrocarburos en el río Pánuco encendió las alertas de las autoridades federales.

Una mancha de hidrocarburo a un costado del río Pánuco, al sur de Tamaulipas, encendió las alertas entre las comunidades de la zona y las autoridades municipales, estatales y federales.

La Secretaría de la Marina (Semar) encabezó una mesa de trabajo para determinar las acciones a tomar tras la detección del derrame. Petróleos Mexicanos (Pemex) informó el 15 de junio que, con el propósito de determinar el origen exacto de la coloración del agua, se llevan a cabo varias acciones.

La petrolera dijo que habrá recolección de muestras en el fondo del canal de Varadero a diferentes profundidades.

Aseguró que siguen las actividades de inspección de drenajes pluviales, incluidos aquellos ubicados en vialidades externas a la Refinería Madero, los cuales han sido identificados como fuentes de aporte al canal.

“De manera paralela, se mantiene la operación de barreras marinas de contención, así como el monitoreo permanente de las condiciones operativas y de seguridad al interior de la Refinería”, añadió.

Señaló que durante el fin de semana pasado se llevaron a cabo muestreos de agua a distintas profundidades en 10 puntos del Río Pánuco, en zonas colindantes con las instalaciones, mediante un laboratorio acreditado.

“Cabe resaltar que, hasta el momento, los monitoreos realizados confirman la ausencia de hidrocarburos en fase libre”, compartió Pemex.

Pemex mantiene vigilancia permanente en el área y continúa ejecutando las acciones necesarias para la atención del incidente.

Mariana Varela Garza, directora de Turismo de Ciudad Madero, aseguró que el derrame de hidrocarburo registrado en la margen del río Pánuco no afecta el desarrollo de actividades turísticas en playa Miramar ni aquellas que se realizan sobre el propio afluente.

Varela Garza reconoció la existencia del derrame de hidrocarburo en aguas del municipio de Ciudad Madero; sin embargo, afirmó que la situación no ha impactado las actividades recreativas y turísticas de la zona.

“Al momento ese derrame no ha afectado esa parte, cuando hay ese tipo de situaciones, inmediatamente hay una intervención de varias autoridades relacionadas”, declaró.

Denuncian censura de Semar contra periodistas en río Pánuco

Territorial Alianza de Medios denunció un acto de censura e intimidación cometidos por elementos de la Secretaría de Marina en contra de periodistas del medio Elefante Blanco, mientras realizaban la cobertura informativa del derrame de hidrocarburos.

De acuerdo con la organización, la tarde del miércoles 10 de junio, el equipo periodístico de Elefante Blanco acudió a documentar una mancha de crudo que se extendía por el río, frente a la refinería “Francisco I. Madero” de Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Por medio de un dron se capturó parte del daño del lado de la costa tamaulipeca. Minutos después de concluir la cobertura, el personal de la Marina —una mujer y dos hombres— abordó a los periodistas. A pesar de que los comunicadores se identificaron plenamente, los elementos castrenses los obligaron a borrar el material fotográfico y de video, bajo el argumento infundado de que se trataba de ‘instalaciones federales’“, explicó.

Los periodistas denunciaron que “en un claro acto de intimidación y vulneración a su seguridad”, tomaron fotografías tanto del automóvil como de las identificaciones personales de los reporteros.

“La labor informativa, especialmente en temas de interés público y daño ambiental, no puede estar sujeta a la voluntad o el veto de las Fuerzas Armadas”, sostuvo la alianza.

La alianza recordó que Elefante Blanco es un medio de comunicación independiente con sede en Tampico, Tamaulipas, e integrante de Territorial, una alianza conformada por 17 medios de comunicación con presencia en 12 estados de México, “unidos por la defensa del periodismo libre y de calidad”.