Se reporta derrame de hidrocarburos en Puebla; no hay lesionados y Pemex ya trabaja en la fuga

La fuga de hidrocarburos en Puebla no ha podido ser controlada en su totalidad debido a las intensas lluvias en la zona. (Protección Civil).

Se registra derrame de hidrocarburo en el municipio de Venustiano Carranza, Puebla, por intento de ordeña de ductos; las condiciones climatológicas dificultaron los trabajos de contención, ante este escenario, las autoridades mantienen vigilancia permanente en la zona para reducir riesgos a la población y mitigar los efectos sobre el entorno.

Los hechos se registraron cerca de la media noche en la carretera que comunica a la cabecera municipal con la comunidad de El Ojite, donde los pobladores detectaron el problema y dieron aviso a la Coordinación de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres activó de manera inmediata los protocolos de atención

Al lugar acudieron también elementos de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y autoridades municipales, quienes dieron cuenta de la presencia de una fuga de hidrocarburo crudo proveniente de un ducto que presenta fisuras

Se constató que el material emerge continuamente del subsuelo, por lo que se reforzó la comunicación con las áreas técnicas encargadas de la atención de la infraestructura afectada para acelerar las labores de control y reparación.

Sin embargo, la situación no ha podido ser controlada en su totalidad debido a las intensas lluvias en la zona, “ante este escenario, las autoridades mantienen vigilancia permanente en la zona para reducir riesgos a la población y mitigar los efectos sobre el entorno, informó protección civil vía un comunicado.

Actualmente, personal del Departamento de Construcción General y Mantenimiento de Ductos realiza las maniobras necesarias para el sellado de la línea afectada y se prevé el arribo de una unidad de presión y vacío que permitirá recuperar el material derramado y fortalecer las acciones de saneamiento.

Al momento no hay lesionados y debido a la ubicación del ducto no fue necesaria la evacuación de población, pero se mantiene el área restringida.

Pemex reparó ducto tras derrame que afectó más de 6 km en Salina Cruz

Pemex informó el 10 de junio que concluyó la reparación del ducto de combustóleo cuya fuga provocó una afectación de más de seis kilómetros en el municipio de Salina Cruz, Oaxaca.

La fuga fue considerada como la contingencia urbana de hidrocarburos más grande registrada en la localidad debido a sus impactos sociales, sanitarios y ambientales, según el gobierno municipal.

El equipo de protección civil y bomberos de Salina Cruz detalló en un comunicado que de 2022 a la fecha se han contabilizado 58 derrames de hidrocarburos en el municipio, situación que ha generado preocupación entre la población por sus efectos acumulados sobre el medio ambiente y la salud pública.

Pemex también informó que el punto de afectación en el ducto de 16 pulgadas L-1 ya fue reparado y quedó completamente hermético, mientras que el producto derramado permanece contenido dentro de un área delimitada y en proceso de recuperación.