Él es Joshua Kushner, hermano del yerno de Trump que quiere entrar al negocio del Mundial con la FIFA

Joshua Kushner, fundador de Thrive Capital y hermano menor de Jared Kushner —yerno del presidente Donald Trump—, figura como uno de los posibles inversionistas detrás del ambicioso plan de la FIFA para ampliar sus fuentes de financiamiento a través de la creación de FIFA Forward Enterprise (FFE), una filial con participación de capital privado.

Apenas en abril pasado, Kushner anunció una nueva estrategia de inversión enfocada en franquicias e instituciones culturales de largo plazo a través de la creación de Thrive Eternal, una sociedad de cartera de capital permanente que ya apunta hacia equipos deportivos de alto perfil.

Kushner explicó que su apuesta está centrada en activos que, a su juicio, no podrán ser sustituidos por la inteligencia artificial. Por ello, indicó, Thrive Eternal busca invertir en un número reducido de compañías y marcas que puedan mantenerse durante décadas.

“Cada vez más, vemos una cuarta categoría”, explicó Kushner al presentar la iniciativa. Se refiere a activos que, a diferencia de las empresas tecnológicas tradicionales, tienen un valor basado en la identidad, la tradición y la conexión emocional con sus consumidores.

Como parte de esta estrategia, Thrive Eternal adelantó lo que sería su primera asociación: una inversión en los San Francisco Giants, una de las franquicias más antiguas y reconocidas del béisbol estadounidense. El acuerdo, sin embargo, aún está sujeto a la aprobación de la liga.

De Harvard al negocio del Mundial: ¿quién es Joshua Kushner?

Joshua Kushner nació en 1985 en Nueva Jersey y pertenece a una de las familias empresariales más conocidas de Estados Unidos. Es hijo del desarrollador inmobiliario Charles Kushner y hermano menor de Jared Kushner, quien está casado con Ivanka Trump, hija del presidente Donald Trump.

Aunque comparte apellido y origen familiar con una figura cercana al poder político estadounidense, Joshua Kushner ha construido su trayectoria principalmente en el sector tecnológico y de capital de riesgo.

Estudió en la Universidad de Harvard y posteriormente obtuvo un MBA en la Harvard Business School. Su carrera comenzó en el ecosistema de startups, donde fundó empresas y posteriormente creó Thrive Capital, una firma de inversión enfocada en compañías tecnológicas de alto crecimiento.

La compañía participó en rondas de financiamiento de algunas de las startups más relevantes de la última década y construyó una reputación como uno de los fondos privados más influyentes del sector tecnológico.

Joshua Kushner, empresario e inversionista estadounidense, es hermano de Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump. (Jamie McCarthy/Photographer: Jamie McCarthy/Get)

Thrive Eternal y la apuesta de la FIFA por abrir el Mundial al capital privado

La FIFA confirmór hoy en un comunicado que busca ampliar sus fuentes de financiamiento mediante la creación de FIFA Forward Enterprise (FFE), una nueva filial comercial que permanecería bajo su propiedad y control, pero que permitiría la entrada de capital privado a través de inversionistas externos.

La Federación Internacional de Futbol, encabezada por Gianni Infantino, explicó que esta estructura tiene como objetivo consolidar las operaciones comerciales y de eventos de la organización para aumentar los recursos destinados al desarrollo del futbol mundial. La propuesta, sin embargo, todavía requiere la aprobación de las 211 asociaciones miembro del organismo.

De acuerdo con la FIFA, si el proyecto avanza, la nueva estrategia permitiría ampliar el financiamiento a más de 10 mil millones de dólares. Parte de esos recursos se destinaría a un programa de financiamiento extraordinario para proyectos especiales y a incrementar los apoyos del programa FIFA Forward para el periodo 2027-2030.

Gianni Infantino es presidente de la FIFA desde 2016 e impulsa la creación de FIFA Forward Enterprise (FFE). (Eduardo Verdugo/AP Photo/Eduardo Verdugo)

Como parte del plan, la FIFA contempla invitar a inversionistas externos a adquirir participaciones minoritarias y sin control de gestión dentro de FFE. El organismo señaló que buscará socios con una visión de largo plazo, experiencia comercial y una representación geográfica diversa que refleje el alcance global del futbol.

De acuerdo con primeros reportes, Thrive Eternal de Joshua Kushner, encabezaría el grupo de inversionistas propuesto para participar en la nueva entidad. Según The Athletic, el empresario estadounidense tuvo un papel relevante en la candidatura de la Copa del Mundo de 2026 y en la elección del estadio Nueva York/Nueva Jersey como sede de la final del torneo.

Apenas en junio pasado, Los Angeles Times reveló que Bob Iger, exdirector ejecutivo de Walt Disney Co., y Joshua Kushner analizaban la posibilidad de presentar una oferta para adquirir el equipo de expansión de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) en Las Vegas a través de Thrive Eternal. Iger participa en Thrive como asesor.