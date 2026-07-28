¿Mundial de la FIFA tendrá nuevo dueño? Lo que sabemos del plan de Infantino para conseguir inversionistas

Infantino propone la venta de activos en FFE, filal que crearía la FIFA (Foto: Xinhua).

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, reveló este martes su intención de ampliar el financiamiento para el desarrollo deportivo mediante la creación de FIFA Forward Enterprise (FFE), una filial con participación de capital privado que consolidará las “operaciones comerciales y de competiciones”, como la Copa del Mundo, bajo el control del propio organismo rector del futbol.

Según explicó la FIFA en un comunicado, la iniciativa está sujeta a la aprobación de sus 211 asociaciones miembro. De salir adelante, entregarán 20 millones de dólares a cada asociación como de forma inmediata para proyectos del Programa FIFA Fast-Forward (FFFP), además de 20 mdd adicionales a través del programa FIFA Forward para el periodo 2027-2030, en lugar de los 8 mdd que están aprobados.

Esta cifra aumentaría a 22 millones de dólares por asociación para el periodo 2031-2034 y a 24 millones de dólares para el ciclo 2035-2038.

“Esto se lograría a través de FIFA Forward Enterprise (FFE), una nueva filial propiedad de la FIFA y controlada por esta, que consolidará las operaciones comerciales y de eventos de la organización. La FIFA conservará el control exclusivo de FFE, así como la autoridad única sobre la gobernanza del fútbol, las competiciones, el calendario de partidos y todas las decisiones reglamentarias y deportivas”, indicó el organismo.

La FIFA también aseguró que FFE recaudará hasta 4.2 mil mdd antes de que termine este año para financiar el nuevo FFFP, con base en una valoración inicial de 20 mil mdd, mediante la incorporación de inversionistas de largo plazo que adquirirán participaciones minoritarias y sin control de gestión.

“Todos los beneficios netos de FFE se reinvertirán íntegramente en el fútbol a nivel mundial”, añadió la FIFA, que también estudia integrar en esta filial sus derechos comerciales —transmisiones, patrocinios, boletaje y licencias— junto con la gestión operativa de sus torneos.

Infantino es el favorito para una última reelección como presidente de la FIFA hasta 2031. (AP Foto/Eduardo Verdugo) (Eduardo Verdugo/AP Photo/Eduardo Verdugo)

¿Quiénes serían los inversionistas de FIFA Forward Enterprise?

De acuerdo con la FIFA, el organismo inició “un proceso de consulta tras la recepción de una propuesta cuya finalidad es liberar todo el potencial de los derechos de retransmisión y patrocinios de la FIFA en todo su catálogo de torneos de futbol masculino, femenino y juvenil”.

Asimismo, explicó que la reestructuración de FIFA Forward, su principal programa de desarrollo, permitirá fortalecer infraestructura, capacitación de entrenadores, selecciones nacionales, competiciones, futbol base y futbol femenil gracias al incremento de recursos para las federaciones.

En el comunicado, la FIFA recordó que esta propuesta sigue a la intervención de Gianni Infantino ante el Consejo y las asociaciones miembro, un día antes de la final del Mundial 2026, donde destacó el potencial comercial del organismo.

La FIFA adelantó que invitará a inversionistas externos a adquirir participaciones minoritarias y sin control de gestión en FFE.

Estos inversionistas serían seleccionados con “criterios de largo plazo en materia de gobernanza y estrategia”, con el objetivo de conformar “un grupo geográficamente diverso que refleje la naturaleza global del futbol” y que aporte tanto capital como experiencia comercial.

Sujeto a los acuerdos finales y las aprobaciones correspondientes, Thrive Eternal, una sociedad de cartera de capital permanente, encabezaría el grupo de inversionistas propuesto para FFE.

Thrive Eternal es una iniciativa de Joshua Kushner, hermano del yerno del presidente estadounidense Donald Trump, Jared Kushner.

De acuerdo con The Athletic, el esposo de Ivanka Trump desempeñó un papel relevante en la candidatura del Mundial 2026 y en la designación del Estadio Nueva York/Nueva Jersey como sede de la final.

Como parte del proceso, la FIFA contrató a J.P. Morgan para colaborar en la operación, mientras que otros asesores, como OpenEconomics, mantienen contacto con posibles inversionistas de largo plazo.

Gianni Infantino estuvo al lado de Donald Trump para entregar el trofeo del Mundial 2026. (EFE)

Por ahora, el organismo no ha informado un calendario para que el Consejo de la FIFA y las 211 asociaciones miembro debatan y voten la propuesta.

La FIFA tiene previsto celebrar un congreso virtual el 23 de noviembre para confirmar las sedes del Mundial Femenil de 2031 —donde México pretende ser coanfritrión— y del de 2035.

FIFA ya había intentado privatizar parte de sus activos en la era de Infantino

La iniciativa presentada este martes representa el segundo intento de la administración de Infantino por cerrar un acuerdo multimillonario con inversionistas privados.

En 2018, el dirigente impulsó una propuesta por 25 mil mdd durante 12 años, respaldada por SoftBank, para crear nuevas competencias globales, entre ellas un Mundial de Clubes ampliado, con recursos que, según diversos reportes, provenían de Arabia Saudita.

El proyecto finalmente no prosperó debido a la oposición de la UEFA, que consideró que amenazaba activos como la Champions League y la Eurocopa.

Aun así, Infantino fortaleció su relación con el futbol saudí y con el príncipe heredero Mohammed bin Salman. Arabia Saudita organizará el Mundial de 2034 y financió en gran medida el renovado Mundial de Clubes, disputado en Estados Unidos el año pasado.

¿Infantino sería el dirigente de la nueva filial de la FIFA? Esto sabemos

El éxito comercial del reciente Mundial 2026 encamina a Infantino a una reelección sin oposición el próximo año para un cuarto y último mandato al frente de la FIFA, que concluiría en 2031. Se especula que podría dirigir FFE una vez que termine su presidencia en el organismo.

Según publicó The Times, la FIFA podría crear un puesto de comisionado para Infantino, similar al de un director ejecutivo, dentro de FFE.

“Nunca se ha discutido esto”, respondió la FIFA en un comunicado. “Sin embargo, el presidente de la FIFA y la administración de la FIFA tendrán y deben tener roles de liderazgo en esta entidad, si se aprueba”.

De acuerdo con el diario británico, de concretarse ese escenario, Infantino aspiraría a una remuneración similar a la del comisionado de la NFL, Roger Goodell, quien percibió 64 millones de dólares en 2021, último año en que se hicieron públicos sus ingresos.

Infantino sería comisionado de FFE tras terminar su presidencia, según especulaciones. (CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EFE) (CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EFE)

UEFA se opone a la creación de filial de la FIFA con capital privado

Tras el reporte inicial de The Times sobre la venta de activos, UEFA expresó que hay “límites que las instituciones del fútbol nunca deben cruzar”.

“Esto cruza una línea que ninguna institución del fútbol debería cruzar nunca. La UEFA se toma este asunto muy en serio, como también debe hacerlo cada federación nacional. Y como también debería hacerlo cada ente: ligas, clubes, jugadores, aficionados, gobiernos y todo aquel que se preocupe por el futuro del deporte”, señaló la UEFA en un comunicado.

De acuerdo con reportes de Sky News, en Europa ya iniciaron pláticas para boicotear el próximo Mundial en caso de que se apruebe el proyecto.

“El alma y la gobernanza en el fútbol no son activos con los que comerciar, especialmente cuando hay cero transparencia sobre quién se beneficia económicamente. Ninguno somos dueños del fútbol. No es tarea de la FIFA vender”, añadió.

Con información de EFE y AP.