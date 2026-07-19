¿A qué hora inicia la ceremonia de clausura del Mundial HOY? Así puedes ver EN VIVO a Post Malone y Laura Pausini

La ceremonia de clausura del Mundial 2026 empieza antes del partido entre España y Argentina. (Foto: FIFA/Shutterstock)

La final del Mundial 2026 se dsiputa entre España y Argentina, pero antes de bajar el telón, tenemos la ceremonia de clausura, donde se ofrece un espectáculo que fusiona música y entretenimiento.

El Estadio Nueva York Nueva Jersey es el escenario donde se realiza el evento previo al partido por el campeonato, con la participación de artistas internacionales como el neoyorkino Post Malone y Laura Pausini.

Post Malone es el headliner para la ceremonia de clausura del Mundial 2026. (Foto: FIFA)

¿A qué hora ver y dónde ver EN DIRECTO la ceremonia de clausura del Mundial 2026?

La ceremonia de clausura es este domingo 19 de julio, 90 minutos del juego entre España y Argentina. Es decir, para los aficionados en México, el espectáculo comienza a las 11:30 de la mañana.

La ceremonia de clausura y la final de la Copa del Mundo están disponible a través de televisión abierta, canales de paga y plataformas de streaming:

Azteca 7

Canal 5

Las Estrellas

TUDN

ViX

Tanto TV Azteca como Televisa inician su cobertura desde las 10:30 horas, por lo que transmiten completamente en vivo el espectáculo previo al encuentro. También puedes seguir toda la cobertura mundialista de El Financiero.

Laura Pausini es una de las artistas confirmadas para la ceremonia de clausura del Mundial 2026. (Foto: FIFA)

Lista de artistas de la ceremonia de clausura del Mundial 2026

La FIFA confirmó un elenco integrado por figuras de la música y el entretenimiento internacional para despedir el torneo:

Post Malone

Laura Pausini

Nicole Scherzinger

Robbie Williams

IShowSpeed

Tom Cruise

Otro de los momentos más esperados es la interpretación del himno de Estados Unidos a cargo de Jennifer Hudson, ganadora de los premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony.

La producción de la ceremonia está a cargo de Balich Wonder Studio, empresa responsable de otros espectáculos deportivos de talla internacional. El montaje busca reflejar la diversidad cultural, la pasión y el ambiente de la primera Copa del Mundo con 48 selecciones.

Heimo Schirgi, director de Operaciones del certamen, aseguró: “La ceremonia de clausura evocará la misma emoción con la que se dio la bienvenida al mundo en las ceremonias de apertura en Canadá, México y Estados Unidos. La cita combinará música, cultura y fútbol, y dará pie al esperado partido en el que se proclamará al campeón de esta competición histórica”, señaló en un comunicado.

Adicional a la ceremonia de clausura, en el show de medio tiempo del Mundial fueron anunciados Shakira, Madonna, BTS, Justin Bieber, Burna Boy, Gustavo Dudamel, PS22 Chorus y Coldplay.

La selección de España llega a la final del Mundial 2026 tras vencer a Francia. (Foto: EFE/ Lavandeira Jr) (Lavandeira Jr/EFE)

¿A qué hora inicia la final del Mundial 2026?

Momentos después de concluida la ceremonia de clausura, llega el momento más esperado del torneo.

La selección de España y el equipo de Argentina se enfrentan en la gran final del Mundial 2026 este domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey.

El encuentro comienza a la 1:00 de la tarde, tiempo del centro de México. De un lado estará la joven figura Lamine Yamal; del otro, Lionel Messi y busca conquistar un nuevo título mundial. Noventa minutos, o hasta 120 en caso de tiempos extra, separan a una de las dos escuadras de levantar el trofeo más importante del futbol.