‘Hey, Jude’, no des zapes: Bellingham pelea con jugador de Argentina tras derrota de Inglaterra (VIDEO)

Jude Bellingham de Inglaterra reacciona este miércoles, al final del partido del Mundial de la FIFA 2026 entre Inglaterra y Argentina en el estadio Mercedes-Benz en Atlanta (Estados Unidos). EFE/ Octavio Guzmán.

Na na na nananana, nannana... ¡y zape! Jude Bellingham no se tomó nada bien la derrota de Inglaterra ante Argentina en la semifinal del Mundial 2026. El británico tuvo un altercado al terminar el lamentable 2-1 en el Estadio Atlanta, donde la ‘Albiceleste’ impuso gracias a los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez en los últimos minutos, mientras que por los ‘Tres Leones’ solo atinó Anthony Gordon.

Esta fue la tercera ocasión en que Argentina elimina a Inglaterra de una Copa del Mundo, además de México 1986 y Francia 1998.

Tras el pitido final, Lionel Messi cayó de rodillas en el campo para celebrar y Jude Bellingham —figura que enamoró a la afición femenina en la Copa del Mundo—, estaba de pie en el campo, reflexivo, mientras un grupo de argentinos se reunían a celebrar enfrente el equipo inglés.

Jude le dio la mano a uno de sus rivales, pero cuando vio al suplente Valentín Barco unirse a la celebración se acercó y le dio un golpe, con la palma abierta, en la nuca. El argentino respondió con un empujón y ambos fueron separados por Nico Paz.

Luego, Nicolás Otamendi alejó a Jude con un empujón, mientras la estrella del Real Madrid le gritaba a Barco. Varios jugadores intervinieron para evitar la pelea.

Morgan Rogers también tuvo un pleito en el Argentina vs. Inglaterra

Apenas el árbitro Ismail Elfath decretó el final del encuentro, jugadores de ambos equipos se reunieron en el círculo central entre reclamos y empujones, lo que obligó a la intervención de varios futbolistas para evitar que la situación escalara.

Morgan Rogers fue uno de los ingleses que más protagonismo tuvo en el altercado. El atacante buscó acercarse al grupo de jugadores argentinos después del silbatazo final y sus propios compañeros intervinieron para mantenerlo alejado de Lisandro Martínez. En medio de la discusión, también intercambió palabras con el arquero suplente Juan Musso.

Mientras algunos jugadores seguían enfrascados en los reclamos, Dean Henderson, James Trafford e Ivan Toney intentaron separar a los involucrados. Bellingham, que momentos antes consolaba a Nico O’Reilly tras la eliminación, también se unió a las labores para calmar los ánimos. Del lado argentino, Enzo Fernández, Cristian Romero y Gonzalo Montiel permanecieron en el centro del intercambio.

Aunque las imágenes muestran la discusión entre varios futbolistas, hasta ahora no se ha informado cuál fue el motivo que desencadenó el enfrentamiento al término del encuentro.

Giuliano Simeone, de Argentina, empujó a Jude Bellingham, de Inglaterra, en el inicio de la semifinal mundialista disputada el miércoles 15 de julio de 2026 en Atlanta (AP Foto/Jacob Kupferman) (Jacob Kupferman/AP Photo/Jacob Kupferman)

Argentina vs. España disputan la final del Mundial 2026

Argentina y España se enfrentarán en la final del Mundial 2026 el próximo domingo 19 de julio a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey. El partido estará disponible por TUDN, Nu9ve, Azteca 7, Azteca Deportes, ViX, Las Estrellas y Canal 5.

La ‘Albiceleste’ busca el bicampeonato y convertirse así en la primera selección que revalida el título desde Brasil, que lo consiguió en 1958 y 1962.

“Estamos otra vez en una final, dos del mundo seguidas, es impresionante”, afirmó Messi tras la semifinal. “Este grupo no me sorprende, conozco y sabía de lo que éramos capaces”.

El seleccionador argentino Lionel Scaloni agregó: “Somos únicos, esta gente hoy nos llevó a ganar este partido (...) La camiseta lo amerita, dar todo hasta el final, no guardarse nada. Han demostrado otra vez que lo sienten como uno más (...) El otro día dije que este grupo no deja de sorprenderme. Vamos a intentar ganar, vamos a dejar todo (en la final)”.

Mientras tanto, Inglaterra enfrentará a Francia en el partido por el tercer lugar del Mundial 2026, a realizarse el sábado 18 de julio a las 15:00 horas (tiempo del centro de México) y se transmitirá por Vix.

Con información de AP.



