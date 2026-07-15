Checa si tu coche descansa antes de salir: ¿Qué autos no circulan este jueves en CDMX y Edomex?

Quienes incumplan el Hoy No Circula pueden recibir una multa de 20 a 30 UMA. (Foto: Especial)

Si este jueves 16 de julio planeas salir en auto, primero vale la pena echarle un ojo al Hoy No Circula. Un descuido puede terminar en multa y hasta con tu vehículo en el corralón.

De acuerdo con las reglas del Hoy No Circula administradas por la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México y la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), este jueves la restricción aplica para un grupo específico de vehículos.

La medida busca reducir las emisiones contaminantes y opera de lunes a sábado tanto en las 16 alcaldías de la Ciudad de México como en 18 municipios conurbados del Estado de México.

Así que antes de encender el motor, revisa si tu vehículo está entre los que deberán quedarse estacionados durante buena parte del día.

¿Qué autos no circulan este jueves 16 de julio?

De acuerdo con la imagen informativa del programa, este jueves 16 de julio no podrán circular los vehículos con las siguientes características:

Engomado verde

Terminación de placa 1 y 2

Holograma 1

Holograma 2

Vehículos foráneos

El horario de restricción para los vehículos con holograma 1 y 2 será de 5:00 a 22:00 horas. En el caso de los vehículos foráneos, la restricción aplica de 5:00 a 11:00 horas, además de las restricciones que correspondan por el día de engomado, de acuerdo con las reglas del programa.

La imagen también señala que los vehículos con holograma 00, 0 y los exentos pueden circular con normalidad, salvo que exista una contingencia ambiental.

El horario de restricción para los vehículos con holograma 1 y 2 será de 5:00 a 22:00 horas.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El Hoy No Circula opera en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México:

Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla, Tultitlán y Valle de Chalco.

¿Qué vehículos están exentos del programa?

Las reglas oficiales establecen que están exentos, en operación normal:

Vehículos eléctricos e híbridos.

Autos con holograma 00 y 0.

Motocicletas.

Transporte público.

Vehículos de emergencia.

Transporte escolar.

Vehículos de personas con discapacidad, entre otros casos previstos por el programa.

¿Qué pasa si circulas cuando no te toca?

Quienes incumplan el Hoy No Circula pueden recibir una multa de 20 a 30 UMA, equivalente aproximadamente a entre 2 mil 300 y 3 mil 500 pesos en 2026, además de que el vehículo puede ser remitido al corralón, con los costos adicionales por arrastre y almacenaje.