Rueda la pelota… ¿y tu coche?: Así queda el Hoy No Circula en CDMX y Edomex para el martes 14 de julio

La CAMe informó los autos a los que les aplica el programa Hoy No Circula este martes 14 de julio de 2026.

Rueda el balón… Evita perderte las semifinales del Mundial 2026 por ir al corralón a sacar tu auto porque te cacharon ‘fuera de lugar’ y violaste las reglas del programa Hoy No Circula en CDMX y Edomex.

Afortunadamente, la calidad del aire en CDMX y Edomex se ha mantenido en niveles óptimos, por lo que no se ha activado ninguna contingencia ambiental en la Ciudad ni en el Estado de México.

Por esa razón, nos existen restricciones adicionales al programa Hoy No Circula para este martes 14 de julio de 2026.

Se recuerda que el programa Hoy No Circula habitual continúa vigente para este martes, restringiendo el tránsito a vehículos con engomado rosa, terminaciones de placa 7 y 8, y hologramas 1 y 2 en un horario de 5:00 a 22:00 horas.

Hoy No Circula CDMX y Edomex: ¿Qué autos están exentos este 14 de julio 2026?

Los autos exentos del programa Hoy No Circula en CDMX y Edomex para este martes 14 de julio son: