Rueda la pelota… ¿y tu coche?: Así queda el Hoy No Circula en CDMX y Edomex para el martes 14 de julio

Rueda el balón… Evita perderte las semifinales del Mundial 2026 por ir al corralón a sacar tu auto porque te cacharon ‘fuera de lugar’ y violaste las reglas del programa Hoy No Circula en CDMX y Edomex.
Afortunadamente, la calidad del aire en CDMX y Edomex se ha mantenido en niveles óptimos, por lo que no se ha activado ninguna contingencia ambiental en la Ciudad ni en el Estado de México.
Por esa razón, nos existen restricciones adicionales al programa Hoy No Circula para este martes 14 de julio de 2026.
Se recuerda que el programa Hoy No Circula habitual continúa vigente para este martes, restringiendo el tránsito a vehículos con engomado rosa, terminaciones de placa 7 y 8, y hologramas 1 y 2 en un horario de 5:00 a 22:00 horas.
Hoy No Circula CDMX y Edomex: ¿Qué autos están exentos este 14 de julio 2026?
Los autos exentos del programa Hoy No Circula en CDMX y Edomex para este martes 14 de julio son:
- Autos particulares que no tengan engomado rosa ni terminación de placas 7 u 8.
- Tractores agrícolas.
- Maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera.
- Motocicletas.
- Vehículos con peso bruto vehicular menor o igual a 400 kilogramos.
- Vehículos eléctricos o con celda de combustible.
- Vehículos híbridos PHEV o REEV y HEV con motores de propulsión a gasolina y eléctrico.
- Vehículos con matrícula de auto antiguo y/o clásico expedidas únicamente por el Gobierno de la Ciudad de México.
- Automotores con matrícula de demostración y/o traslado.
- Vehículos cuya tecnología impida la aplicación de la Norma Oficial Mexicana correspondiente.
- Vehículos que porten Holograma “EXENTO”.
- Vehículos que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “00” por dos años. Salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y la CAMe emita restricciones a la circulación para alguno de los casos referidos.
- Vehículos que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “0”, por seis meses. Salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y la CAMe emita restricciones a la circulación para alguno de los casos referidos.
- Vehículos que porten Constancia tipo “Permiso Especial para Circular”, siempre y cuando transporten a personas con discapacidad.
- Vehículos que porten Constancia tipo “Autorregulación”, que participen en el Programa de Autorregulación Ambiental de vehículos a diésel o para impulsar la electromovilidad en vehículos ligeros.
- Vehículos que porten placas para personas con discapacidad.
- Vehículos que porten Pase Turístico Metropolitano, dos veces por semestre por siete días, una vez por semestre por 14 días. Vehículos que porten Pase Turístico Paisano, durante la activación de puentes largos oficiales y durante la activación del Programa Paisano.
- Vehículos que porten los oficios de Ampliación al Periodo de Verificación Vehicular, emitidos por la Secretaría.
- Vehículos que porten en lugar visible oficio emitido por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, para exentar las limitaciones a la circulación.