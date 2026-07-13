Así buscó Ken Salazar una reunión con AMLO y el fiscal de EU para hablar del ‘Mayo’ Zambada: ‘No respondió’

Ken Salazar buscó una reunión para aclarar que EU no tuvo que ver con la detención de Ismael 'El Mayo' Zambada.

Aunque Ken Salazar, exembajador de Estados Unidos en México, intentó reunirse con Andrés Manuel López Obrador para informarle que el gobierno de Joe Biden no tuvo nada que ver con el secuestro y captura de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, el expresidente mexicano no respondió a los llamados.

Tras enviar una respuesta formal sobre la captura del ‘Mayo’ Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, Ken Salazar y Merrick Garland, entonces fiscal general de EU, buscaron una reunión con López Obrador, pero no obtuvieron respuesta.

El objetivo de la reunión era aclarar que EU no había violado la soberanía de México, luego de comunicar que ni el avión, ni el piloto, ni la operación en el secuestro y captura del ‘Mayo’ Zambada involucraron a la administración de Joe Biden.

“Esperé su respuesta, pasaron horas. Nada. Lo intenté de nuevo al día siguiente... pero donde quiera que estuviera no respondió”, declaró Ken Salazar, que está por presentar un libro, a Nmás.

Sheinbaum busca respuestas en captura del ‘Mayo’ Zambada

La presidenta Claudia Sheinbaum recriminó la respuesta de Ken Salazar sobre ‘El Mayo’, luego de que se presentara el avión como resultado de un operativo del FBI en una feria, por lo que acusó una supuesta “contradicción”, además de “falta de verdad”.

Además de solicitar a la Fiscalía General de la República (FGR) que pida a EU nuevos requerimientos sobre la captura de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, no descartó una posible llamada con el presidente Donald Trump para abordar el tema.

Ismael ‘El Mayo’ Zambada sería condenado a cadena perpetua el próximo 20 de julio, tras ser señalado del tráfico de más de mil 500 kilos de drogas de México a Estados Unidos como líder del Cártel de Sinaloa.

Además, se le decomisarían bienes por un montó de 15 mil millones de dólares, mientras el ‘Señor de la Montaña’ busca que se le asigne una prisión con las capacidades médicas para sus padecimientos de salud.

La Oficina Federal de Prisiones determinará en los próximos días si se le asigna un hospital penitenciario o una prisión de máxima seguridad.