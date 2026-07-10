¿Quiénes fueron las otras víctimas del secuestro de ‘El Mayo’ Zambada?

Ismael ‘El Mayo’ Zambada, de 76 años y considerado durante décadas uno de los principales líderes del Cártel de Sinaloa. (Foto: EFE)

El 25 de julio de 2024, Ismael ‘El Mayo’ Zambada llegó a bordo de una avioneta a Estados Unidos. Junto con él viajaba uno de los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, Joaquín Guzmón López, quien entregó al Señor de la Montaña a las autoridades estadounidenses.

Según el propio relato de la defensa de Zambada y lo admitido por Guzmán López ante la justicia estadounidense, este último lo engañó y lo trasladó por la fuerza para entregarlo a las autoridades, que asumieron su custodia al llegar.

Las autoridades estadounidenses asumieron la custodia del entonces líder del Cártel de Sinaloa, cuya captura puso fin a décadas de actividad clandestina al frente de una de las organizaciones de narcotráfico más poderosas del mundo.

¿Qué sabemos sobre la condena de ‘El Mayo’?

Este lunes 6 de julio, casi dos años después, el narcotraficante Ismael ‘El Mayo’ Zambada aceptó la cadena perpetua que enfrenta en Estados Unidos, según un escrito presentado por su defensa ante un tribunal federal de Nueva York.

En el documento, el mexicano solicita no ser enviado a una cárcel de máxima seguridad y que se garantice la atención a su estado de salud durante el cumplimiento de la condena.

El presunto secuestro y entrega del narcotráficante mexicano generó tensiones entre los gobiernos de ambos lados de la frontera, las cuales aumentaron luego de que se dio a conocer que la avioneta en la que viajaba ‘El Mayo’ Zambada sería exhibida en un museo.

Ismael ‘El Mayo’ Zambada, de 76 años y considerado durante décadas uno de los principales líderes del Cártel de Sinaloa, se declaró culpable en agosto de 2025 de diversos delitos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada.

La audiencia de sentencia de Zambada está prevista para el próximo 20 de julio ante el juez Brian M. Cogan, quien deberá determinar la condena definitiva y emitir recomendaciones sobre el centro penitenciario del Buró Federal de Prisiones donde cumplirá la pena.

¿Quiénes son las otras víctimas del secuestro de ‘El Mayo’?

Se sabe que ‘El Mayo’ Zambada llegó a Estados Unidos en una avioneta en la que fue secuestrado junto con dos de sus escoltas.

La aeronave en cuestión habría sido donada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI en inglés) al Museo del Aire War Eagles de Santa Teresa, en el estado fronterizo de Nuevo México, según informaron medios locales mexicanos.

Su interés radica en que es el avión en el que fue trasladado ‘El Mayo’ bajo circunstancias no del todo aclaradas hasta la ciudad de El Paso, en Texas, en 2024, cuando fue detenido por agentes estadounidenses para ser juzgado por delitos relacionados con su actividad criminal.

Posteriormente, el fundador del Cártel de Sinaloa denunció desde prisión haber sido víctima de un engaño y de un secuestro por parte de Joaquín Guzmán López, su ahijado e hijo del narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, quien también se encontraba en la aeronave.

Ismael ‘El Mayo’ Zambada se encontraba acompañado por cuatro escoltas: dos de ellos permanecieron fuera de la sala de juntas, mientras que los restantes ingresaron con él. José Rosario Heras López, comandante de la Policía Judicial de Sinaloa, y Rodolfo Chaidez, colaborador de confianza del líder, habrían sido sometidos por los hombres de Guzmán López para efectuar la emboscada contra Zambada.

Hasta el momento, ambos escoltas se encuentran en paradero desconocido, considerándose la posibilidad de su fallecimiento. El periodista Ioan Grillo ha afirmado que los elementos que permanecieron en el exterior lograron escapar.

¿Qué ha dicho la FGR sobre la investigación por el asesinato de Héctor Cuén?

También se sabe que Zamabada se reuniría con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y el alcalde de Culiacán, Héctor Melesio Cuén, para mediar las diferencias entre ambos políticos.

Sin embargo, en 2024 la FGR confirmó que el exrector Héctor Melesio Cuén fue asesinado en la finca donde presuntamente se reuniría con Ismael ‘El Mayo’ Zambada y no en una gasolinera de Culiacán, como se dijo primero.

A través de un comunicado, la Fiscalía detalló que en la finca ubicada en Huertos del Pedregal, Culiacán, fueron hallados indicios hemáticos que corresponden al exrector.

“En el lugar del secuestro se encontraba dicha persona, lo cual ocurrió muchas horas antes del video de una gasolinera difundido localmente”, admitió.

En mayo, la Fiscalía precisó que en la investigación por el asesinato de Héctor Cuén no está relacionado el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, señalado por Estados Unidos de presuntamente tener vínculos con la delincuencia organizada.

La FGR dijo en un comunicado que las investigaciones sobre el asesinato de Héctor Cuén continúan y que la carpeta “no está archivada ni suspendida, sino que continúa la investigación”.