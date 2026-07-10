Clima fresco para Puebla y Morelos: Pronóstico para el sábado y domingo 11 y 12 de julio

¿Cuál será el clima ara Morelos y Puebla oara este fin de semana? (Cuartoscuro).

El sábado 11 de julio, Puebla y Morelos tendrán un clima fresco y cielo medio nublado. Se esperan temperaturas máximas de hasta 24.7°C y mínimas que bajarán a los 8.7°C en algunas zonas. Estas condiciones son producto de la interacción de circulaciones ciclónicas y canales de baja presión sobre el interior del país, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Qué temperaturas habrá sábado y domingo en Puebla y Morelos?

En la ciudad de Puebla, el termómetro registrará una mínima de 8.7°C y una máxima de 24.0°C.

Los municipios de Puebla, como la capital, esperan valores actuales de 19.8°C. Para Santa Isabel Cholula, el clima estará entre 10°C y 24°C, mientras que San Andrés Cholula alcanzará los 25°C máximos.

Cuernavaca, en Morelos, tendrá un día un poco más cálido, con una mínima de 11.3°C y una máxima de 24.7°C. Sus municipios como la capital, Cuernavaca, rondarán los 20.5°C actuales. En Cholula, Puebla, la temperatura mínima será de 8.7°C y la máxima de 23.0°C, mostrando una ligera diferencia con su capital.

Fenómenos meteorológicos en México. (Conagua).

¿Se esperan lluvias para el sábado 11 de julio en Puebla y Morelos?

La región de Puebla y Morelos presentará un cielo medio nublado durante el día. Aunque no se pronostican lluvias intensas para el sábado 11 de julio en las ciudades principales, el SMN advierte sobre la probabilidad de chubascos ligeros y lluvias dispersas en otras zonas del país, debido a la onda tropical número 17.

El viento soplará de forma ligera en toda la zona. En Puebla y Cholula, se espera una velocidad de 9 km/h, mientras que en Cuernavaca será de 6 km/h. Las condiciones de medio nublado dominarán, ofreciendo un ambiente fresco y propicio para actividades al aire libre, sin alertas climáticas extremas.

¿Cómo estará el clima en Puebla y Morelos los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Sábado 11 de julio: Máxima de 24°C, mínima de 10°C. Cielo medio nublado y viento de 8 km/h.

Domingo 12 de julio: Máxima de 25°C, mínima de 9°C. Cielo medio nublado y viento de 10 km/h.

Lunes 13 de julio: Máxima de 23°C, mínima de 7°C, con cielo despejado y viento de 8 km/h.

La tendencia para el inicio de la próxima semana muestra un ligero aumento en las temperaturas máximas para el domingo, alcanzando los 25°C, y luego una baja para el lunes. Las mínimas bajarán progresivamente, llegando a los 7°C. El cielo se mantendrá entre medio nublado y despejado, con vientos ligeros.

Clima para el sábado 11 de julio en México. (Conagua).

¿Cómo prepararse para el clima fresco en Puebla y Morelos?

Ante las temperaturas frescas, especialmente por la mañana y noche, se recomienda usar ropa abrigadora. Durante el día, aunque haya cielo nublado, es importante protegerse del sol con bloqueador solar y gafas. Mantenerse hidratado es clave, bebiendo suficiente agua a lo largo del día.

Para quienes planeen actividades al aire libre en Puebla y Morelos, se sugiere llevar capas de ropa que permitan adaptarse a los cambios de temperatura.

Clima para el domingo 12 de julio en México. (Conagua).

Un suéter o chamarra ligera será útil. No se prevén lluvias fuertes, por lo que un paraguas no es indispensable, pero sí protector solar.

Con información de Conagua.

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