¿Cielo nublado en Puebla y Morelos? Este es el pronóstico del clima este viernes 10 de julio

Así estará el clima en Puebla y Morelos este viernes 10 de julio.

El pronóstico del clima para Puebla y Morelos indica un viernes 10 de julio con condiciones frescas y cielos mayormente nublados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reporta la influencia de circulaciones ciclónicas, las cuales traerán lluvias intensas a la región.

¿Qué temperaturas esperan Puebla y Morelos este viernes?

En la ciudad de Puebla, se espera una temperatura mínima de 10°C y una máxima de 24.3°C. Para Cuernavaca, la mínima será de 12°C y la máxima de 25.3°C, mostrando un ambiente ligeramente más cálido.

Cholula registrará temperaturas entre 9.3°C y 23.7°C, siendo la ciudad más fresca de la zona. En municipios como Santa Isabel Cholula se esperan 10°C a 23°C, mientras que San Andrés Cholula tendrá 10°C a 24°C.

¿Habrá lluvias en Puebla y Morelos este viernes 10 de julio?

Se anticipa cielo nublado en las tres ciudades principales, lo que aumenta la probabilidad de lluvias a lo largo del día. El SMN prevé lluvias muy fuertes a intensas en el centro del país, incluyendo áreas de Puebla.

El viento en Puebla soplará a 9 km/h, mientras que en Cuernavaca será más ligero, de 4 km/h. Cholula tendrá vientos de 8 km/h. La humedad actual en la región ronda el 63%.

¿Cómo estará el clima en Puebla y Morelos el fin de semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en la región centro-sur es el siguiente:

Viernes 10 de julio: Máxima de 25°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 9 km/h.

Sábado 11 de julio: Máxima de 24°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 9 km/h.

Domingo 12 de julio: Máxima de 24°C, Mínima de 10°C, Medio nublado, viento de 9 km/h.

La tendencia general para el fin de semana muestra una persistencia de cielos nublados y temperaturas frescas. Las máximas se mantendrán alrededor de los 24°C a 25°C, y las mínimas en 10°C a 12°C, ideal para actividades bajo techo.

¿Qué precauciones tomar ante el clima fresco en la zona?

Ante las condiciones de cielo nublado y posibles lluvias, se recomienda usar ropa abrigadora, especialmente por las mañanas y noches. Protegerse de la lluvia es clave para evitar resfriados comunes.

Es aconsejable llevar un paraguas o impermeable al salir, sobre todo si se planean actividades al aire libre. Mantenerse hidratado es importante, incluso con temperaturas moderadas.

Fuente: CONAGUA.

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