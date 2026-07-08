Clima en Nuevo León será ‘ardiente’: Apodaca espera hasta 37 grados este jueves 9 de julio

Así estará el clima en Nuevo León este jueves 9 de julio.

El clima en la Zona Metropolitana de Monterrey, Nuevo León, para el jueves 9 de julio, se presenta con condiciones cálidas y un cielo mayormente despejado. Se esperan temperaturas elevadas en la región, especialmente en municipios como Apodaca.

¿Qué temperaturas esperan las ciudades de Nuevo León mañana?

Para el jueves, Monterrey registrará una temperatura mínima de 18.0°C y una máxima de 32.3°C. En sus municipios, se esperan valores actuales de 28.1°C, con máximas que llegan a los 34°C en algunas zonas.

San Pedro Garza García tendrá una mínima de 17.3°C y una máxima de 30.3°C. Mientras tanto, Guadalupe presentará una mínima de 18.7°C y una máxima de 34.0°C.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Hay probabilidad de lluvia en Nuevo León este jueves?

Las ciudades de Monterrey, San Pedro Garza García, Guadalupe y Apodaca reportarán un cielo nublado durante el jueves. Pese a esto, no se prevé una probabilidad significativa de lluvia, manteniendo un ambiente seco en la región.

El viento en la zona variará, con Monterrey y San Pedro Garza García experimentando vientos de 8 km/h. Guadalupe tendrá vientos de 9 km/h, mientras que Apodaca registrará ráfagas más fuertes, de hasta 14 km/h.

¿Cómo estará el clima en Nuevo León este fin de semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en Nuevo León es el siguiente:

Jueves 9 de julio: Máxima de 33°C, Mínima de 17°C, Despejado, viento de 11 km/h.

Viernes 10 de julio: Máxima de 32°C, Mínima de 18°C, Cielo nublado, viento de 9 km/h.

Sábado 11 de julio: Máxima de 32°C, Mínima de 19°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h.

La tendencia para los próximos días indica un ligero descenso en las temperaturas máximas, estabilizándose alrededor de los 32°C. El cielo pasará de despejado a nublado, sin alta probabilidad de lluvias significativas durante el fin de semana.

¿Cómo protegerse del calor en la Zona Metropolitana de Monterrey?

Ante las temperaturas elevadas, se recomienda a los habitantes de Nuevo León mantenerse bien hidratados, bebiendo suficiente agua a lo largo del día. Es importante evitar la exposición directa al sol, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas.

Usar ropa ligera de colores claros y aplicar protector solar son medidas preventivas esenciales. También es aconsejable buscar la sombra y, si es posible, permanecer en lugares frescos durante las horas de mayor calor para evitar golpes de calor.

Fuente: CONAGUA.

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