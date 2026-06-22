Alcalde de Nuevo León ‘se desconecta’: Agrede a meseros de taquería en San Pedro Garza García

Gerardo de la Maza, alcalde de El Carmen, Nuevo León, Fue captado agrediendo a un mesero.

El alcalde de El Carmen, Nuevo León, Gerardo de la Maza Villarreal, ofreció una disculpa pública luego de que se difundiera un video en redes sociales en el que aparece involucrado en un altercado con un mesero de la taquería Los Focos Amarillos, ubicada en el municipio de San Pedro Garza García.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado 15 de junio en el establecimiento localizado sobre la avenida José Vasconcelos. En las imágenes que se viralizaron durante los últimos días se observa al edil discutiendo con un trabajador del restaurante, situación que posteriormente escaló a una agresión física.

En un comunicado difundido tras la polémica, De la Maza reconoció que actuó de manera incorrecta y atribuyó su reacción a una situación relacionada con su hija menor de edad.

“Reconozco que mi comportamiento fue incorrecto. Reaccioné de manera equivocada en una situación que involucraba a mi hija menor de edad y permití que la emoción y la impotencia del momento influyeran en mis acciones. Nada de eso justifica la forma en que actué”, expresó.

¿Por qué Gerardo de la Maza agredió a un mesero?

De acuerdo con versiones difundidas por medios locales, el conflicto se originó por una inconformidad relacionada con el servicio brindado en la taquería.

Según los reportes, una integrante de la familia del alcalde de Movimiento Ciudadano (MC) se molestó porque su orden no fue tomada de inmediato, por lo que posteriormente De la Maza regresó al establecimiento para pedir explicaciones al trabajador.

En la grabación se escucha al mesero explicar que se encontraba atendiendo otras mesas antes de tomar la orden correspondiente. Sin embargo, la discusión continuó y culminó cuando el alcalde sujetó al trabajador del cuello mientras le reclamaba por la atención recibida. Testigos señalaron que familiares y personal de seguridad intervinieron para controlar la situación.

Tras la difusión del video, el alcalde también ofreció disculpas al personal del restaurante, al propietario del negocio y a los clientes que presenciaron el incidente.

Integrantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en El Carmen anunciaron que promoverán acciones legales y políticas contra el edil.

El dirigente municipal del partido, Rodolfo Peña Martínez, informó que impulsarán una denuncia penal por presuntos delitos de violencia física, amenazas y abuso de autoridad, además de una solicitud de juicio político.

Asimismo, adelantó que brindarán asesoría jurídica y psicológica a las personas que consideren haber resultado afectadas por los hechos ocurridos en el establecimiento.