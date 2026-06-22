Videos: Noruega clasifica a 16vos; vikingos celebran ‘remando’ en todo el mundo

Los noruegos tienen la celebración más viral del Mundial 2026 (Foto: EFE).

Noruega aseguró su boleto a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras vencer 3-2 a Senegal en la segunda jornada del Grupo I.

El conjunto escandinavo llegó a seis puntos gracias a un nuevo doblete de Erling Braut Haaland y confirmó su regreso exitoso a una Copa del Mundo después de 28 años de ausencia.

La clasificación también impulsó una de las imágenes más virales del torneo: miles de aficionados noruegos celebraron con el ya famoso 'Ro! Ro!’, un cántico acompañado por movimientos sincronizados que imitan el remo de una embarcación vikinga.

Las escenas se multiplicaron dentro y fuera de los estadios, así como en calles, plazas y puntos emblemáticos de Estados Unidos.

¿Qué pasó con Noruega y cómo consiguió la clasificación a dieciseisavos del Mundial 2026?

La selección dirigida por Ståle Solbakken derrotó a Senegal por 3-2 en East Rutherford y selló matemáticamente su presencia en la ronda eliminatoria. Noruega volvió a apoyarse en Haaland, quien firmó su segundo doblete consecutivo en el torneo y llevó a su selección a una jornada histórica.

El delantero alcanzó cuatro goles en dos partidos mundialistas y que el combinado noruego logró instalarse entre los clasificados a la siguiente fase tras sus triunfos ante Irak y Senegal.

Después del encuentro, Haaland calificó el momento como uno de los más importantes de su carrera. “Creo que está a la altura de las noches más grandes que he tenido en toda mi vida, tanto el partido contra Irak como el de esta noche”, declaró el atacante a EFE.

El delantero también resaltó el significado colectivo del logro. “Desde que empecé en la selección nacional, quiero lograr algo con Noruega. Estamos haciendo historia y estoy extremadamente orgulloso de ser noruego”, afirmó.

Haaland y la afición noruega celebraron juntos tras vencer a Senegal

La conexión entre equipo y afición quedó reflejada tras el triunfo sobre Senegal. En la víspera del encuentro la llamada “marea roja” tomó zonas de Nueva York con los movimientos de remo que caracterizan a sus celebraciones.

Haaland reveló que siguió de cerca esas manifestaciones antes del partido. “Fue una locura. Los vi ayer en Times Square, había un gran ambiente allá".

El delantero añadió que él y Martin Odegaard hablaron sobre sumarse a los festejos en caso de conseguir la clasificación. “Teníamos que unirnos a la celebración si todo salía bien, tal y como pasó. Fue un momento bastante especial para toda Noruega”, señaló al mismo medio.

Con asistencia completa en el estadio, los aficionados hicieron vibrar las tribunas con sus cánticos y movimientos inspirados en embarcaciones vikingas. Al finalizar el encuentro, los propios jugadores replicaron la celebración junto a la afición.

El origen del cántico viral ‘Ro! Ro!’ que recorre el Mundial 2026

La popular celebración tiene raíces en la identidad histórica de Noruega. De acuerdo con The Sporting News, el cántico reproduce el movimiento de personas remando una embarcación y está estrechamente relacionado con la tradición marítima y la herencia vikinga del país.

Lla dinámica ganó notoriedad internacional antes del Mundial durante un partido amistoso disputado en Oslo, cuando una grada completa del estadio Ullevaal participó de forma sincronizada en el espectáculo. Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales y anticiparon lo que ocurriría durante la Copa del Mundo.

El movimiento recuerda a los históricos barcos vikingos utilizados desde finales del siglo VIII, embarcaciones que dependían de grupos de remeros coordinados para desplazarse. Esa idea de unidad colectiva terminó adaptándose al ambiente futbolístico.

Aunque el origen exacto dentro de la cultura futbolera noruega no está completamente documentado, el fenómeno encontró un escenario ideal en el Mundial 2026, la primera participación de Noruega en una Copa del Mundo desde Francia 1998.

Videos de aficionados noruegos: El ‘Viking Row’ se volvió tendencia mundial

La popularidad del llamado 'Viking Row’ trascendió los estadios. La celebración apareció durante partidos, marchas de aficionados, zonas de aficionados, centros de transporte e incluso escaleras eléctricas en distintas ciudades estadounidenses.

La mecánica es sencilla: los seguidores se sientan o se colocan en fila, mueven los brazos hacia adelante y hacia atrás como si impulsaran una embarcación y acompañan el ritmo con el grito de “RO”. La facilidad para replicarlo ayudó a que se extendiera rápidamente entre aficionados neutrales y usuarios de redes sociales.

A diferencia de otros cánticos basados en letras complejas, el movimiento permite que cualquier persona se sume de inmediato, lo cual lo ha vuelto un gran fneómeno.