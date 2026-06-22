México vs. Chequia: Fecha, horario, canales, árbitro, posibles alineaciones y más

Ochoa se perfila para jugar en el México vs. Chequia (Fotoarte: El Financiero / Créditos: EFE, Cuartoscuro, FMF).

¡Que no se confíen! La Selección Mexicana cierra su participación en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 cuando enfrente a Chequia en el Estadio Ciudad de México.

El equipo dirigido por el entrenador Javier Aguirre ya aseguró el liderato del Grupo A y su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, aunque todavía tiene un objetivo pendiente antes de comenzar la fase eliminatoria.

Del otro lado está la selección checa que llega obligada a buscar la victoria para conservar opciones de avanzar a la siguiente ronda en un encuentro donde México y Chequia vuelven a enfrentarse en una Copa del Mundo más de seis décadas después de su único antecedente mundialista.

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el partido México vs. Chequia del Mundial 2026?

El partido entre México y Chequia corresponde a la tercera jornada del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Partido : México vs. Chequia

: México vs. Chequia Fecha : Miércoles 24 de junio de 2026

: Miércoles 24 de junio de 2026 Hora : 7:00 pm (tiempo del centro de México)

: 7:00 pm (tiempo del centro de México) Estadio : Ciudad de México

: Ciudad de México Fase: Jornada 3 del Grupo A

Dónde ver México vs. Chequia en vivo:

Canal 5

Azteca 7

TUDN

ViX

Nu9ve

Azteca Deportes

Además, puedes seguir la cobertura del partido con todos los detalles mediante El Financiero Deportes.

México llega a este compromiso con seis puntos luego de vencer a Sudáfrica y Corea del Sur. Chequia suma una unidad tras perder con Corea del Sur y empatar frente a Sudáfrica.

La última jornada del Grupo A se disputará de manera simultánea con el encuentro entre Corea del Sur y Sudáfrica, resultado que también influirá en las posibilidades de clasificación del conjunto europeo.

Javier 'Vasco' Aguirre analiza hacer 3 cambios en la alineación titular para el partido de México vs. Chequia en el Mundial 2026. (Foto: Francisco Canedo). (Francisco Canedo)

¿Cómo llega México al partido ante Chequia en el Mundial 2026?

El ‘Tri’ abrió su participación en el torneo con una victoria de 2-0 sobre Sudáfrica y posteriormente derrotó 1-0 a Corea del Sur para asegurar el primer lugar del grupo sin depender de la última fecha.

Además de la clasificación, el equipo de Javier Aguirre tiene la posibilidad de conseguir un registro inédito: ganar los tres partidos de una fase de grupos mundialista.

“En el fútbol hay que saber pasar de página, no podemos pensar que estamos muy bien porque se viene un partido complicado ante Chequia”, declaró Aguirre previo al encuentro.

El entrenador mexicano también destacó las características del rival europeo. “Son bravísimos los checos, son un equipo de mucho desgaste físico. Los vimos en sus dos partidos ante los rivales de grupo y no va a ser fácil”, afirmó.

Con el liderato asegurado, el cuerpo técnico analiza realizar algunas modificaciones. Entre los candidatos a recibir descanso aparecen Raúl Rangel, Jesús Gallardo y Brian Gutiérrez.

También existe la posibilidad de que el portero Guillermo Ochoa tenga actividad en lo que podría ser su última Copa del Mundo con la Selección Mexicana. El veterano guardameta busca sumar minutos en su sexto Mundial.

Otro futbolista que podría aparecer desde el inicio es Santiago Giménez. El delantero ya reapareció frente a Corea del Sur después de recuperarse de una cirugía de tobillo y podría ocupar un lugar en el once inicial para administrar cargas de trabajo de cara a los dieciseisavos de final.

Ochoa podría ser titular ante Chequia. [Fotografía. Cuartoscuro]

Así llega Chequia al cierre del Grupo A del Mundial 2026

Chequia afronta la última jornada en una situación distinta. El conjunto europeo cayó 2-1 frente a Corea del Sur en su debut y posteriormente empató 1-1 con Sudáfrica.

En su partido más reciente tomó ventaja con un gol de Michal Sadilek a los seis minutos, pero un penal convertido por Teboho Mokoena en la recta final decretó la igualdad.

Después de dos jornadas, los checos registran un punto y se ubican en la tercera posición del grupo. La victoria es el resultado que les permitiría mantener aspiraciones de avanzar a la ronda de eliminación directa.

Entre los jugadores más destacados del plantel aparecen Patrik Schick, Adam Hlozek, Ladislav Krejci y Michal Sadilek, quienes han sido parte importante de la estructura ofensiva y defensiva del equipo.

Chequia necesita ganar y esperar el desenlace del encuentro entre Corea del Sur y Sudáfrica para conocer si clasifica como segundo lugar o si tiene posibilidad como uno de los mejores terceros.

Chequia se juega la vida en el Mundial 2026 ante México. (Foto: EFE/EPA/FILIP SINGER).

Posibles alineaciones de México vs. Chequia hoy en el Mundial 2026

De acuerdo con las alineaciones probables publicadas por la FIFA, ambos equipos podrían iniciar de la siguiente manera:

México:

Guillermo Ochoa

Israel Reyes

César Montes

Edson Álvarez

Mateo Chávez

Obed Vargas

Gilberto Mora

Álvaro Fidalgo

Orbelín Pineda

César Huerta

Santiago Giménez

Chequia:

Matej Kovar

Vladimir Coufal

Tomas Holes

Robin Hranac

Ladislav Krejci

Aleksandr Sojka

Vladimir Darida

Lukas Cerv

Michal Sadilek

Adam Hlozek

Patrik Schick

Historial de México vs. Chequia: resultados y antecedentes en Mundiales

El historial entre ambas selecciones registra tres enfrentamientos previos.

Los resultados son:

México 1-2 Chequia | Amistoso 1961

México 3-1 Chequia | Copa Mundial de Chile 1962

México 1-2 Chequia | Copa del Año Nuevo Lunar 2000

El antecedente más recordado ocurrió en Chile 1962. México derrotó 3-1 a Checoslovaquia con goles de Isidoro Díaz, Alfredo del Águila y Héctor Hernández.

Aquel encuentro quedó registrado como la primera victoria de la Selección Mexicana en la historia de las Copas del Mundo.

Curiosamente, pese a esa derrota, Checoslovaquia llegó a la final del torneo, donde cayó ante Brasil.

México haría rotaciones para su tercer juego en el Mundial. (Foto: EFE).

Árbitro de México vs. Chequia: ¿Quién es Yael Falcón Pérez y las polémicas que ha protagonizado?

La FIFA designó al argentino Yael Falcón Pérez como árbitro central para el partido entre México y Chequia, correspondiente a la última jornada del Grupo A del Mundial 2026.

Será su segundo encuentro en la Copa del Mundo, después de debutar en la victoria de Suecia sobre Túnez. La cuarteta arbitral también estará integrada por sus compatriotas Maximiliano Del Yesso y Facundo Rodríguez como asistentes, además de los chilenos Cristian Garay y José Retamal.

Nacido en Buenos Aires en 1988, Falcón Pérez debutó en la Primera División argentina en 2019 y obtuvo el gafete FIFA en 2022. Desde entonces ha dirigido partidos de Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Copa América, Mundial Sub-20 y Mundial de Clubes. Antes de este compromiso acumulaba 281 encuentros arbitrados, con 1,455 tarjetas amarillas, 39 expulsiones y 74 penales señalados.

El silbante también ha protagonizado decisiones que generaron debate en el futbol sudamericano. Una de las más comentadas ocurrió en un partido entre River Plate y Platense, tras el cual el arquero Juan Pablo Cozzani aseguró que el árbitro reconoció un error en una jugada de saque lateral.

Falcón Pérez también defendió públicamente una decisión de penal en un clásico entre Independiente y Racing, al señalar que “es la decisión técnica correcta”, aunque reconoció que en el arbitraje “va a haber algún momento en el que vamos a equivocarnos y es parte de esto”.