Javier Aguirre se siente más confiado que nunca en su quinto Mundial: ‘Estoy a toda madre’

Javier Aguirre va por su quinto Mundial: tres como entrenador, uno como auxiliar y otro más como jugador (Foto: Cuartoscuro).

El entrenador de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, aseguró que está “a toda madre” y “muy ilusionado” por el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El timonel del ‘Tri’ ofreció una conferencia de prensa previa al partido entre México y Serbia, el último amistoso antes de su debut mundialista ante la Selección de Sudáfrica.

Ahí fue cuestionado sobre si estaba nervioso o ansioso por el inicio de su tercer Mundial como entrenador principal de México, a lo que respondió con claridad.

“Ni lo uno ni lo otro, estoy a toda madre. Estoy muy ilusionado, de verdad, como nunca. Le decía a mi esposa: es el quinto Mundial en el que participo; estuve con el micrófono otros tres; de aficionado, otros dos... diez, doce Mundiales llevo y como ninguno estoy... ya son 67 años", expresó.

Aguirre participó en el Mundial de México 1986 como jugador y formó parte del cuerpo técnico de Miguel Mejía Barón en Estados Unidos 1994; como DT estuvo al frente del ‘Tri’ en Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010 anteriormente.

Asimismo, destacó que sus jugadores convocados para el Mundial, así como su cuerpo técnico, comparten sentimientos similares.

“Veo a mi grupo de trabajo, a mis jugadores. Estoy muy agradecido porque es increíble que esté yo aquí y en la antesala previa, a nada, unos días, del gran evento mundial en mi casa”.

Javier Aguirre jugó un Mundial como futbolista. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM (Crisanta Espinosa Aguilar)

Aguirre no garantiza que la alineación ante Serbia sea la que usará en el Mundial 2026

Uno de los temas más comentados en redes sociales y mesas de debate ha sido la posible alineación base de Javier Aguirre para el Mundial 2026.

En ese sentido, el estratega fue cuestionado sobre si aprovechará el duelo ante Serbia para probar su once ideal. Aguirre explicó que su intención era hacerlo desde el partido anterior, pero diversas circunstancias físicas de los jugadores se lo han impedido.

“Yo había pensado eso previo a (México vs.) Australia, pero tengo un cuerpo técnico que me trae cortito y me dan minutajes. Dicen: ‘no, pues está o no está para 90 porque todavía trae arrastrando no sé qué’. Entonces, tendré que sentarme con ellos y te diría que hoy no lo sé”, respondió.

Sin embargo, el ‘Vasco’ destacó que cualquiera de sus futbolistas puede adaptarse al sistema de juego que ha trabajado desde su regreso a la Selección Mexicana.

“El sistema de juego, juegue quien juegue, debe ser el mismo. Deben prevalecer la salida de balón, los movimientos ofensivos, la recuperación de la pelota, la presión alta, el bloque medio, el bloque bajo y el balón detenido; juegue quien juegue, creo que ya ha permeado en el grupo”, presumió.

Además, señaló que, pese a que algunos jugadores tuvieron poca actividad durante el último semestre debido a lesiones, el equipo llega en buenas condiciones.

“El equipo llega en muy buen momento físico. Estamos en nuestro mejor momento físico-atlético y hasta mental; están muy ilusionados”, señaló. “Estamos con ganas de que ya llegue el momento y que empiece la fiesta”, agregó.

La Selección Mexicana hizo su foto oficial en el Museo de Antropología de la Ciudad de México. (Foto: Cortesía Secretaría de Cultura).

Javier Aguirre destaca el orgullo de dirigir a México

El ‘Vasco’ Aguirre sabe que esta representa una oportunidad única para disputar un Mundial en casa e intentar conseguir una actuación histórica para el país.

“Para mí, como mexicano, no hay mayor goce o disfrute que representar, en algo, en lo que sea. Me dediqué al futbol y tengo esta posibilidad de representar a mi país, mi bandera y mi gente contra otro país en una competencia internacional; ese es el mayor goce que puede tener mi trabajo”, concluyó.

Asimismo, aclaró que, cuando dijo que el grupo de México en el Mundial estaba ‘de pechito’, únicamente estaba bromeando en un ambiente informal.