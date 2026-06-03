La historia detrás de la salida de André Jardine: Así fue su última junta con el América

El América con André Jardine terminó el semestre eliminado en cuartos de final del Clausura 2026 ante los Pumas de la UNAM y quedó fuera en la misma instancia de la Concachampions ante el Nashville FC. [Fotografía. Cuartoscuro]

Es momento de emprender el vuelo y separar los caminos. Este miércoles 3 de junio, el Club América confirmó la salida de André Jardine como director técnico de las ‘Águilas’, situación que marca el final de una de las etapas más ganadoras del club en los últimos años.

El conjunto de Coapa informó que la separación ocurrió de mutuo acuerdo, sin ofrecer mayores detalles sobre los motivos de la decisión. A pesar de que el equipo dirigido por André Jardine ya mostraba un rendimiento a la baja tras clasificar en octavo lugar del Clausura 2026 de la Liga MX y quedar eliminado en cuartos de final de la Concachampions.

Sin embargo, tras darse a conocer la salida del entrenador brasileño, comenzaron a surgir distintas versiones que apuntan a una ruptura relacionada con el futuro deportivo del equipo.

¿Por qué salió André Jardine del América tras el tricampeonato?

De acuerdo con información difundida por Andrés Vaca, el entrenador brasileño sostuvo una reunión hace tres semanas con la directiva del América para definir la conformación del equipo rumbo al Apertura 2026.

El narrador deportivo relató que André Jardine solicitó refuerzos y planteó la necesidad de realizar bajas dentro del plantel. Sin embargo, varias de esas peticiones no fueron respaldadas, especialmente en lo relacionado con las salidas de jugadores.

“Jardine tuvo una junta donde pidió altas y bajas del equipo. Le fueron denegadas ambas, sobre todo las bajas: le dijeron que las bajas eran más difíciles que cualquier otra cosa”, reveló el periodista Andrés Vaca.

Tras este escenario, el entrenador brasileño optó por poner fin a su etapa en el club, con la intención de dejar abierta la puerta a una posible segunda oportunidad en el futuro.

“Al no existir ese apoyo, André salió. Jardine quiere volver al Club América y sabía que la única forma de volver era salir en este momento, antes de que se rompiera todo”, comentó el periodista en sus redes sociales.

A pesar de este escenario, el entrenador aún tenía contrato vigente hasta 2027 y, de acuerdo con ESPN, tanto el América como el propio técnico contemplaban dar continuidad al proyecto.

El equipo terminó el semestre eliminado en cuartos de final del Clausura 2026 ante los Pumas de la UNAM, tras clasificar en octavo lugar de la tabla general, también quedó fuera en la misma instancia de la Concachampions, torneo que fue ganado por Toluca hace menos de una semana.

A pesar del tricampeonato con el América, André Jardine ya sumaba un año y medio sin sumar titulos para el club. [Fotografía. Cuartoscuro]

¿Cómo fue la etapa de André Jardine con el América?

Con André Jardine como director técnico, el América protagonizó una de las etapas más exitosas en la historia reciente del club. En menos de tres años conquistó seis títulos oficiales y logró el primer tricampeonato en la historia de los torneos cortos del futbol mexicano.

Además de los campeonatos de Liga MX, el equipo sumó un Campeón de Campeones, una Supercopa y una Campeones Cup, lo que consolidó a las ‘Águilas’ como uno de los conjuntos más dominantes del futbol mexicano en los últimos años.

Hace un año tuvo la oportunidad de conseguir el tetracampeonato. Sin embargo, perdió la final del Clausura 2025 ante el Toluca dirigido por Antonio ‘Turco’ Mohamed.

Además, en 2025 también dejó pasar la oportunidad de acudir al Mundial de Clubes 2026, luego de perder el partido de repechaje ante LAFC, duelo que la FIFA asignó tras dejar fuera a Club León del torneo internacional.

Otro de los pendientes que quedaron con André Jardine fue conquistar el título de la Concachampions para asegurar el boleto al Mundial de Clubes de 2029. El año pasado fue eliminado en cuartos de final ante Cruz Azul y en este año cayó en la misma ronda ante el Nashville FC.

Tras confirmarse su salida, la directiva comenzó la búsqueda de su reemplazo. De acuerdo con los reportes más recientes, el principal candidato para sustituir a André Jardine sería Guillermo Almada, extécnico de Pachuca y del Real Oviedo en la liga española.