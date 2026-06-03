¡OFICIAL! André Jardine abandona el nido: América confirma salida del DT del tricampeonato

André Jardine, entrenador que ganó el tricampeonato para las ‘Águilas’, deja de ser oficialmente el director técnico del América, dio a conocer el club en sus medios oficiales.

De acuerdo con un comunicado oficial, “el club y el estratega acordaron, de mutuo acuerdo, dar por concluida la etapa de André y de su cuerpo técnico al frente de las ‘Águilas’”.

América destacó “la dedicación, el compromiso y el trabajo desarrollado por André y su equipo de trabajo” en la consecución de seis títulos oficiales.

El equipo de Coapa destacó que esto no solo reafirmó al América “como el equipo más ganador de México”, sino que también colocó al brasileño como “el director técnico más triunfador del club, tras levantar seis títulos en sus primeros 100 partidos, entre ellos, un histórico tricampeonato de la Liga MX".

Además de los tres títulos consecutivos entre 2023 y 2024, el entrenador brasileño conquistó el Campeón de Campeones, una Supercopa y una Campeones Cup.

Jardine tuvo tropiezos con las ‘Águilas’ del América, pues no pudo conquistar la anhelada Concachampions ni el tetracampeonato luego de caer ante Toluca en la final del Clausura 2025. Pero lo más doloroso para la afición fue la ausencia del Mundial de Clubes 2025 tras caer en el partido clasificatorio ante LAFC.

“Todos los que formamos parte del Club América le deseamos el mayor de los éxitos a André Jardine en sus próximos proyectos”, concluyeron el comunicado.

Jardine llegó como solución para el Apertura 2023, luego de que Fernando ‘Tano’ Ortiz quedara fuera de la institución.

Para ese entonces, Jardine estaba considerado para continuar en Atlético San Luis luego de tres buenas campañas con el conjunto potosino y con una cláusula de recisión de 2 millones de dólares.