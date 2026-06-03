¡Bombazo! Enrique Riquelme anuncia a Haaland como nuevo jugador del Madrid si gana la presidencia

¡Un bombazo! Enrique Riquelme anunció a Erling Haaland como fichaje estrella para reforzar al Real Madrid en la nueva temporada en caso de ganar las elecciones a la presidencia del club español.

El empresario se comprometió a llevar al seleccionado noruego en caso de vencer a Florentino Pérez en el proceso electoral interno de los merengues, declaración que concedió en el programa de TV El Hormiguero.

El proceso para designar a un nuevo presidente surgió tras la racha perdedora de los merengues al no conseguir ninguno de los cuatro campeonatos disponibles: Champions League, Copa del Rey, Supercopa de España y LaLiga, donde ganó el Barcelona en el Santiago Bernabéu.

Dentro del proyecto de Enrique Riquelme se encuentra el exjugador Fernando Hierro, quien se haría cargo de la cantera del club y Raúl González como director deportivo. Además, reveló su intención de fichar a Rodri, jugador del Manchester City.

La noticia se dio poco después de que Florentino Pérez anunció a Mourinho como nuevo DT en caso de que sea reelegido.

¿Quién es Erling Haaland, posible nuevo jugador del Real Madrid?

Erling nació el 21 de julio de 2000 en Leeds, Inglaterra, pero representa a Noruega a nivel internacional debido a sus raíces familiares. Es hijo del exfutbolista Alf-Inge Haaland, quien también tuvo una destacada trayectoria profesional en Europa.

El delantero comenzó su carrera en el Bryne FK de Noruega antes de dar el salto al futbol internacional con el Molde, club donde llamó la atención por su capacidad goleadora. Posteriormente militó en el RB Salzburgo de Austria, donde explotó como una de las mayores promesas del deporte gracias a sus actuaciones en la UEFA Champions League.

Su ascenso continuó en el Borussia Dortmund de Alemania, equipo en el que se consolidó como uno de los atacantes más eficientes. En 2022 fue fichado por el Manchester City, donde rápidamente se convirtió en una pieza clave del esquema de Pep Guardiola y ayudó al club a conquistar importantes títulos, incluida ‘La orejona’.

Actualmente está a punto de debutar en su primera Copa del Mundo de la FIFA bajo la bandera de Noruega.

¿Cuándo son las elecciones a la presidencia del Real Madrid?

En las elecciones internas tras crisis en el Real Madrid se decide si Florentino Pérez repite su cargo o Enrique Riquelme le arrebata el cargo.

La fecha programada para el proceso es el domingo 7 de junio en un horario de las 9:00 a.m. a las 8:00 p.m. del tiempo local. Para México, las urnas cierran a las 12:00 p.m del tiempo del centro.

Erling Haaland, seleccionado noruego, actualmente es jugador del Manchester City. (Foto: AP Foto/Aurel Obreja, Archivo) (Aurel Obreja/AP Photo/Aurel Obreja)

¿Quién es Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid?

Enrique Riquelme se ha convertido en uno de los nombres más comentados por su intención de competir por la presidencia del Real Madrid tras anunciar su intención de competir por la presidencia del club. Nacido en Cox, Alicante, en 1989, el empresario español ha construido una sólida trayectoria en el sector energético y de infraestructuras, siendo fundador y presidente ejecutivo de Grupo Cox, compañía especializada en energías renovables y gestión del agua con presencia internacional.

Riquelme busca presentarse como una alternativa a Florentino Pérez, quien ha dominado la vida institucional del conjunto blanco durante las últimas décadas. Su candidatura apuesta por una visión enfocada en la modernización de la gestión y una mayor participación de los socios en las decisiones del club.

Además de su faceta empresarial, mantiene una estrecha relación con el Real Madrid desde hace años. Es socio de la entidad y su familia ha estado vinculada a la estructura directiva del club en etapas anteriores, lo que le ha permitido conocer de cerca el funcionamiento interno de la institución.

Con el respaldo económico necesario para cumplir los requisitos electorales y un proyecto que promete preservar el modelo de propiedad de los socios, Enrique Riquelme se perfila como el principal rival de Florentino Pérez.