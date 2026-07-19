¿Cuándo y dónde será el próximo Mundial?

La FIFA no 'da paso sin huarache': Ya sabemos las próximas sedes del Mundial (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock).

Tras la victoria de 1-0 de España ante Argentina, el torneo celebrado en México, Estados Unidos y Canadá llegó a su fin. Pero no te preocupes: ya hay detalles para la Copa del Mundo 2030, una competencia inédita en su formato y distribución geográfica.

La próxima Copa Mundial de la FIFA será un torneo combinará sedes en Europa, África y Sudamérica, con seis países involucrados y una celebración especial por el centenario del primer torneo, disputado en 1930.

Mundial de 2030: El primero en 6 países de 3 continentes

La Copa Mundial de la FIFA 2030 tendrá como principales anfitriones a España, Marruecos y Portugal, mientras que Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán un partido cada uno como parte de la conmemoración por los 100 años del primer torneo. Será la primera vez que una sola edición se dispute en seis países de tres continentes.

De acuerdo con la FIFA, el Consejo del organismo aprobó la candidatura conjunta de Marruecos, Portugal y España, además de respaldar una ceremonia especial del centenario en Montevideo. El organismo explicó que la propuesta recibió el apoyo de la CAF, la Conmebol y la UEFA.

Además de recibir partidos, España, Marruecos, Portugal, Uruguay, Argentina y Paraguay obtendrán un lugar de clasificación correspondiente a su confederación.

La FIFA detalló que el torneo comenzará con la celebración del centenario y los primeros encuentros en Montevideo, Argentina y Paraguay entre el 8 y 9 de junio de 2030. Después, la actividad se trasladará a España, Marruecos y Portugal, donde se celebrarán la ceremonia oficial de apertura y el partido inaugural entre el 13 y 14 de junio.

Para facilitar la logística, el calendario otorgará entre 11 y 12 días de descanso a las selecciones que disputen los partidos en Sudamérica antes de su segundo compromiso, mientras que sus rivales contarán con aproximadamente cinco o seis días para viajar y preparar el siguiente encuentro.

La programación prevista por la FIFA contempla los primeros partidos del resto de los grupos entre el 15 y 16 de junio, la segunda jornada para los grupos con sedes sudamericanas entre el 21 y 22 de junio, y la final el 21 de julio de 2030.

Además, por sugerencia de Conmebol, se pondrá a discusión una extensión del formato de 48 a 64 equipos para esta edición.

Infantino y la FIFA estudian la posibilidad de un Mundial con 64 equipos para 2030 (Foto: EFE).

El Mundial de 2034 se jugará en Arabia Suadita, mientras que el la Copa del Mundo de 2038 aún no tiene una sede definida pero se especula que podría ser Australia, Nueva Zelanda, India, China o incluso Estados Unidos de nueva cuenta, pero sin México y Canadá.

Hay Mundial Femenil el próximo año: Así será Brasil 2027

Antes del Mundial masculino de 2030, el calendario internacional contempla el Mundial Femenil de Brasil 2027.

El torneo se disputa del 24 de junio al 25 de julio de 2027 como parte de la décima edición del máximo campeonato para mujeres.

Brasil recibió la sede en mayo de 2024, un mes después de que México y EU retiraran su candidatura para presentar —en octubre de 2025o— otra propuesta hacia la Copa del Mundo de 2031.

La competencia mantiene el formato de 32 selecciones, igual que en Australia y Nueva Zelanda 2023. España defiende el título obtenido en la edición anterior, mientras que Estados Unidos llegará como la selección más ganadora en la historia del certamen con cuatro campeonatos.

Las ocho ciudades sede confirmadas son:

Belo Horizonte – Estadio Mineirão.

– Estadio Mineirão. Brasília – Estadio Nacional.

– Estadio Nacional. Fortaleza – Arena Castelão.

– Arena Castelão. Porto Alegre – Estadio Beira-Rio.

– Estadio Beira-Rio. Recife – Arena de Pernambuco.

– Arena de Pernambuco. Río de Janeiro – Estadio Maracaná.

– Estadio Maracaná. Salvador – Arena Fonte Nova.

– Arena Fonte Nova. São Paulo – Arena Itaquera.

La clasificación reparte 32 plazas entre las seis confederaciones. La UEFA contará con 11 boletos directos, la AFC con seis, la CAF con cuatro, la Concacaf con cuatro, la CONMEBOL con tres —uno de ellos corresponde automáticamente a Brasil como anfitrión— y la OFC con una. Las tres plazas restantes se definirán mediante un torneo clasificatorio intercontinental.

Tras los clasificatorios regionales, habrá una repesca internacional que se jugará entre finales de 2026 y principios de 2027 para completar la lista definitiva de participantes.